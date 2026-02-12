Inexplicable pifia de Joan García: el Atlético se adelanta con gol en propia de Eric

Joan García fue el protagonista de la primera parte del partidazo entre Atlético de Madrid y Barcelona por una pifia inexplicable que originó el primer gol de la eliminatoria a favor de los colchoneros. El guardameta del equipo azulgrana no fue capaz de controlar un balón raso y flojo que Eric García –mal hecho– le había dado en dirección a la portería. La pelota pasó por debajo de su pie y fue directamente para dentro, por tanto había gol en propia puerta del central culé.

Pau Cubarsí corrió para sacarla, pero había pasado claramente la línea. Su rechace cayó en la bota de Julián Álvarez, que se la pasó a Ademola Lookman y éste, por si acaso, marcó. Pero el gol que valía era el de Eric en propia tras dicho error garrafal de Joan García. El partido de ida de semifinales de la Copa del Rey arrancó súper entretenido, con más ocasiones para el Atlético, que tuvo el 1-0 en los pies de Giuliano Simeone.

😔 TIERRA, TRÁGAME. Error de Joan García y el Atleti se adelanta en el marcador. #LaCopaMola #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/Z1VDIYfCoR — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) February 12, 2026

En esa ocasión sí que apareció el portero del Barça con un paradón para negarle el gol al hijo del entrenador argentino, pero en el 6′ cortocircuitó y causó el tanto en contra. Y sólo ocho minutos más tarde, Antoine Griezmann hizo el segundo de un Atlético que fue muy superior en el inicio de la eliminatoria copera.