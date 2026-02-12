La afición del Atlético responde a la llamada de Simeone con un brutal recibimiento en el Metropolitano

«La gente es importantísima. Tenemos que bajar al terreno de juego su energía», dijo Simeone. Y la afición del Atlético respondió. La cuesta que conecta la Plaza de Grecia con el estadio Metropolitano se llenó de convicciones. Todas en clave rojiblanca y verbalizadas en arenga al Atlético, que busca dar contra el Barcelona el primer paso a la final de Copa del Rey. «Te quiero, Atleti». «Ahora, Atleti ahora». La afición del Atlético brindó un increíble recibimiento a su equipo en los aledaños del Metropolitano.

La carretera de acceso al feudo rojiblanco se convirtió en un infierno color rojo, como los días de las grandes citas. La del Atlético con el Barcelona es una cita cumbre por la Copa. Se sentarán en la mesa del Metropolitano para la primera batalla copera. La vuelta, que apunta a ser decisiva para el desenlace, se jugará dentro de tres semanas Desde las 19:03 horas, fecha fundacional del Atlético, los aledaños al Metropolitano se fueron tiñendo de rojiblanco.

Todo ello entre grandes medidas de seguridad que evitaban tanto las aglomeraciones como el colapso en la vía que nutre al barrio de San Blas. Varios furgones y antidisturbios de la Policía Nacional velaron por ello. Hubo bengalas, bufandas al aire, cánticos principalmente a favor del Atlético y también contra el Real Madrid, por aquello ser el vecino y eterno rival.

Se creó un ambiente hipnótico, únicamente rasgado por los caballos de la Policía que escoltaban el autobús del Atlético. Sobre la carretera, el color rojo, en el cielo, el humo de las bengalas y un cántico que se perdía en la noche. «Atleti, Atleti, Atlético de Madrid». La afición rojiblanca confía en que su equipo se revitalice y deje a un lado la delicada situación liguera.

Impresionante llegada del Atlético

Entre la niebla generada por las bengalas accedía el conjunto colchonero a su estadio, respaldado por la mayoría de su afición que este jueves apretará para que los suyos encarrilen el pase a la final de la Copa en el primer asalto contra el Barça.