La alerta por fuertes vientos en Cataluña adelanta el viaje del Barcelona a Madrid

El Barcelona se ha visto obligado este miércoles a adelantar su viaje a Madrid para disputar la ida de la semifinal de la Copa del Rey en el Metropolitano contra el Atlético por la alerta roja por fuertes vientos que se espera este jueves en Cataluña. El viaje estaba planeado para la mañana del jueves y se ha adelantado a la noche de este mismo miércoles.

«Debido a las alertas de Protección Civil por fuertes vientos previstas para mañana, el primer equipo cambia el plan de viaje y volará esta misma noche a las 21:30 horas hacia Madrid», ha señalado el Barça a través de todas sus redes sociales, cambiando su ruta de viaje a la capital de España.

El equipo azulgrana aún no ha anunciado su convocatoria para el encuentro, aunque Hansi Flick ya conoce que no podrá contar ni con Marcus Rashford ni con Raphinha, que se unen a una lista de lesionados en la que también sigue Pedri.

El Barcelona se entrenó en la mañana de este miércoles con Frenkie De Jong, que ya lo hace con normalidad normalidad tras ausentarse este martes. Flick saltó al césped hablando con Koundé en una sesión con las novedades de los canteranos Brian Fariñas y Juan Hernández. Las bajas del equipo, más allá de Raphinha y Rashford, son las de Pedri, Gavi y Christensen para este partido en Madrid.

Una semifinal que ya se produjo el curso pasado, aunque con la ida en territorio culé y la vuelta en el estadio colchonero. Preocupa a ambos equipos el estado del césped del Metropolitano antes del choque.