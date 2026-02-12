Atlético de Madrid-Barcelona: una final anticipada

Camina el Atlético de Madrid sin red. Distanciado en Liga, abocado al playoff de la Champions y con la Copa del Rey como su principal bala para lo que queda de curso. Recibe este jueves al Barcelona en la ida de semifinales y lo hace con las bajas de Barrios y Cardoso, además de con el mal sabor de boca que dejó la última derrota liguera contra el Betis. El Atlético de Simeone se juega el ser o no ser ante un Barcelona, que cuenta con las bajas de Raphinha y Rashford. Todo o nada.

Hace tiempo, más de 100 días, que Julián Álvarez anda peleado consigo mismo. Y hace tiempo, más de 100 días, que el Atlético anda sordo de un pie. Esos más de tres meses es el tiempo que ha transcurrido desde que el argentino anotara su último gol en Liga. Desde entonces ha experimentado un fundido a negro hasta quedarse completamente a oscuras. En 2026 no ha marcado en ningún escenario. Ni en Liga, ni Champions, ni Supercopa…ni Copa del Rey.

Y de repente entró en juego el césped del Metropolitano, tangible guardiolista donde los haya. El invierno, crudo, gélido y marcado por las fuertes y constantes lluvias y escasa luminosidad, ha hecho mella en el terreno de juego rojiblanco. Además del mencionado daño, las condiciones climatológicas también han impedido que la nueva plantación del césped -a finales de noviembre- se asiente. Se trabaja para que el césped del Metropolitano llegue en su mejor forma posible al Atlético-Barcelona de Copa del Rey.

La imagen del terreno de juego a poco más de 24 horas de que ruede el balón es la de un tapete cubierto por lámparas que imitan la luz solar y siendo trabajada por un caudaloso número de operarios. En el club rojiblanco albergan la confianza de que su feudo llegue en las mejores condiciones para disputar la ida de semifinales. Un césped que ha sido criticado por los propios jugadores colchoneros al dificultar el juego.

El Barcelona busca un golpe

El Barcelona visita el Metropolitano, campo donde con Hansi Flick como entrenador siempre ha ganado, con la intención de dar un golpe a la semifinal de la Copa del Rey y llevarse un buen resultado para el partido de vuelta que se disputará el próximo 3 de marzo en el Camp Nou.

El equipo culé viaja a Madrid con las bajas de Gavi, Pedri, Christensen, Raphinha y Rashford. Las dos últimas se confirmaron en el entrenamiento previo y son muy sensibles en el ataque azulgrana. Lo paliará Hansi Flick colocando a Dani Olmo en una banda. El único extremo puro sobre el campo será Lamine Yamal.

El Barcelona ha llegado hasta esta semifinal de la Copa del Rey sin medirse a ningún Primera División. Se cargó a Guadalajara, Racing de Santander y Albacete. Y ahora tendrá que hacerlo ante todo un Atlético de Madrid. Esta temporada ganaron los azulgrana en Liga, 3-1 en el Camp Nou.

El conjunto blaugrana llega con bajas, pero en un gran momento deportivo. Acumula seis victorias consecutivas entre todas las competiciones. Y desde su derrota en Londres el pasado 25 de noviembre ha logrado 17 victorias y una derrota. Una racha increíble que demuestra el potencial del equipo culé.