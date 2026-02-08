Simeone y los 100 días de Julián Álvarez sin marcar en Liga: «No veo oportuno seguir comentando sobre él»

Rostro serio y semblante de resignación. Así se presentó Simeone en la sala de prensa para analizar la derrota de su equipo contra el Betis, la primera como local en Liga. El Cholo, que no es amigo de muchas palabras cuando los resultados le salen cruz, todavía verbalizó pocos frases explicativas. Su equipo volvió a mostrar su versión más tediosa y da carpetazo a la Liga. A 13 puntos del Barcelona.

«El Betis jugó mejor. Defendió muy bien y no nos permitió crear situaciones de gol, apenas las de Julián y Lookman. Luego creció, contragolpeó y aprovechó los espacios. Nada, sólo queda felicitar al equipo rival. Sufrimos en estos partidos, nos ha pasado varias veces. Cuando nos encontramos equipos que se encierran no tenemos profundidad para atacar. Es un gran defecto el cuerpo técnico, trabajaremos para dar a los jugadores herramientas para solucionarlo», detalló Simeone.

El Atlético llegó a empatar ante el Betis con un gol en propia de Llorente motivado por la posición de Griezmann. Fue anulado, revisión del VAR mediante, por un milimétrico fuera de juego. «No me interesa esa situación porque el partido no fue bueno, no fue determinante. No me quedo con eso. Hoy nos tocó en contra, mañana tal vez nos tocará a favor», argumentó Simeone.

Tampoco entró a valorar el estado del terreno de juego del Metropolitano, criticado por Koke y Llorente. «No soy futbolista, ellos juegan y los que interpretan mejor eso, pero toda la vida se jugó en campos buenos, malos y regulares. No hemos dejado de ganar por el estado del campo», explicó el Simeone.

El Cholo se cerró en banda cuando fue preguntado por la sequía goleadora de Julián Álvarez, extendida a 100 días sin marcar en Liga. Desde principios del noviembre ante el Sevilla. «No creo oportuno seguir comentando cosas sobre Julián. Confiamos en él, es el jugador más importante que tenemos y esperemos que nos pueda ayudar en los partidos importantes que viene», finalizó.