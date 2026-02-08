Atlético-Betis: evitar la resaca entre Copas

Qué cosas tiene el fútbol. Lo que hace una semana ante el Levante era negro para el Atlético, ahora está lleno de color tras ganar al Betis. De un verde esperanza con el que Lookman, flamante fichaje invernal, pintó el pasado jueves La Cartuja para sellar el pase a semifinales de la Copa del Rey. Del Levante al Betis todo cambió. Simeone ha pasado de sentarse cabizbajo en su banquillo a aplaudir la coral puesta en escena de su equipo. De no marcar un gol a endosar cinco. Qué cosas tiene el fútbol. Este domingo (18:30 horas) vuelve el Atlético a enfrentarse al Betis en la resaca copera antes de otro trago: las semifinales ante el Barcelona.

Cuando el balón ruede en el Metropolitano, apenas 72 horas habrán pasado desde el último enfrentamiento entre ambos conjuntos. En ese tiempo, rojiblancos y verdiblancos habrán festejado y lamentado, respectivamente, el resultado del pasado jueves en un cruce copero donde los pupilos de Diego Pablo Simeone mejoraron sus sensaciones recientes. Ahora tratarán de replicarlo y poner fin a la irregularidad con lo que comenzaron 2026, habiendo ganado solo dos de sus cuatro compromisos ligueros, frente a Deportivo Alavés (1-0) y RCD Mallorca (3-0).

Eso les ha alejado de la lucha por el título, ya que el líder FC Barcelona está a 13 puntos tras su victoria sabatina frente al mismo Mallorca. Aun así, muchos aficionados rojiblancos quieren creer hasta el final y para ello el equipo necesita contar los partidos por victorias. En casa no pierde el Atlético una cita de Liga desde mediados de marzo de 2025, cuando el Barça remontó (2-4) para confirmar una ‘semana negra’ de los madrileños tras ser eliminados en Liga de Campeones, trauma incluido por el doble toque de Julián Álvarez en su penalti de la tanda.

Para evitar eso, el técnico argentino se agarra a sus tres nuevas incorporaciones –Rodrigo Mendoza, Obed Vargas y Ademola Lookman–, que despiertan ilusión y esperanza; en especial, el internacional nigeriano, que ya demostró su capacidad ofensiva en el primer encuentro con gol y asistencia. Se espera que vuelva a ser de la partida aprovechando la lesión de Alexander Sorloth, al lado de un Julián Álvarez, ya recuperado de su proceso febril, que anhela romper su sequía goleadora.

La baja de Pablo Barrios y la duda del estado físico de Johnny Cardoso abre la puerta al juego de posiciones para Simeone en el centro del campo. Tendrá que decidir si adelantar la posición de Marcos Llorente para acompañar al capitán, Koke Resurrección, o dar la primera titularidad al joven Mendoza delante de su nueva afición.