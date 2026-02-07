Simeone mira por el colectivo: «No dependemos de los goles de Julián Álvarez ni de Griezmann»

El Atlético respira. Se siente la liberación de los jugadores tras la manita endosada al Betis en Copa del Rey. Al fin apareció la contundencia en las áreas que tanto ha demandando Simeone. Ahora, de resaca copera, vuelven a enfrentarse al Betis antes de hacerlo en Copa del Rey con el Barcelona. Un duelo, el liguero, entreguerras con el torneo del K.O. Evitar la resaca entre las Copas.

Sorloth y Julián Álvarez están disponibles para el partido. También Griezmann y Lookman, goleadores coperos. «No tengo ninguna duda que no dependemos de los goles de Griezmann, Lookman, Sorloth y Julián. Dependemos del juego colectivo, de la pelota parada y todo lo que puedan generar en conjunto. Me pone contento que el equipo haya reaccionado de esa manera en las líneas de más atrás porque está claro porque no solo valen los goles de los delanteros», aseguró Simeone.

El Atlético mostró ante el Betis su mejor versión a nivel de juego y pegada. «En el aspecto mental es positivo lo que nos pasó porque refuerza el juego del equipo y el momento, todo lo que tenemos que atravesar de acá para adelante. Tenemos que convivir con esas situaciones excesivas, que los extremos nunca me gustaron, y empezar de cero y competir con un rival que viene herido ante el que, lo vuelvo a repetir, necesitamos a nuestra gente», reconoció Simeone.

Los rojiblancos mutaron del esperpento ante el Levante a la coralidad contra el Betis en cuatro días. «Considero que todos los partidos no son iguales y las características de uno y otro no son las mismas, el Levante y el Betis juegan diferente. Insisto, y más después de volver a ver el partido, que los primeros diez minutos, el Betis no estuvo mal y tras el 0-1 pudieron hacer el 1-1 con la jugada en la que Marc se resbala. Tuvimos contundencia en las transiciones, que se pudieron concretarse. Y, luego, con 0-3 es más fácil tener juego», analizó Simeone.

El Cholo no contará con Barrios, que estará un mes de baja por la lesión sufrida en Copa contra el Betis. Oportunidad para que las nuevas caras, Vargas y Mendoza, tengas minutos. «¿Cómo suplir la baja de Barrios? Con los chicos que están disponibles. Vargas, Rodrigo, Llorente y Serrano, al que subimos para acompañaros. Cualquiera puede ayudar en ese lugar», finalizó Simeone.