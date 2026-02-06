Pablo Barrios se rompe y estará un mes fuera con el Atlético

El Atlético de Madrid ha confirmado sus peores presagios con Pablo Barrios. El centrocampista sufre una lesión muscular en el muslo derecho después del partido de Copa ante el Betis este jueves y estará de baja las próximas semanas. Una baja muy sensible para Simeone, que perdería a una de sus piezas clave para las semifinales ante el FC Barcelona.

Mirando el calendario, la baja del de Moratalaz ha llegado en el peor momento. No solo por el hecho de tener que defender el tercer puesto en Liga ante un Villarreal que está solo a tres puntos, sino también por los compromisos que hay en el resto de competiciones. Como mínimo, Pablo Barrios se perderá hasta un máximo de ocho partidos. En el campeonato doméstico no estará ante el Betis, Rayo, Espanyol y Oviedo…aunque el problema también está en Champions.

Al haber quedado fuera del top-8, el Atlético se ha visto obligado a jugar los play-off ante el Brujas y el equipo no podrá contar con Barrios ni en la ida ni en la vuelta. Una ausencia que pone en un aprieto para la clasificación a octavos, objetivo claro del club para los objetivos de la temporada. Aun así, el principal foco está en la Copa.

Con total seguridad, el madrileño no estará ante el Barcelona en el duelo de ida en el Metropolitano el próximo miércoles, pero la gran duda está en si podrá llegar a tiempo si fuerza para el choque de vuelta en el Camp Nou el próximo 4 de marzo. En caso negativo, Barrios regresaría con el Atlético ante la Real Sociedad el 8 de ese mismo mes. La recuperación del ‘8’ rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición. El conjunto rojiblanco, en vilo por su engranaje para el momento clave de la temporada.