Ya hay fechas para las semifinales de la Copa del Rey: el Atleti-Barça en el Metropolitano el 12 de febrero

Ya están confirmadas las fechas para la disputa de las semifinales de la Copa del Rey que comienzan la semana que viene con un Atlético de Madrid-Barcelona en el Metropolitano el jueves 12 de febrero y un Athletic-Real Sociedad en San Mamés el miércoles 11 de febrero. Ambos encuentros se disputarán a las 21:00 horas.

El Athletic Club recibirá en San Mamés a la Real Sociedad este próximo miércoles 11 de febrero en la ida de la primera semifinal de la Copa del Rey. Será a las 21:00 horas y es el partido que abre esta ronda, a un paso de la final en Sevilla.

La vuelta de este derbi vasco se disputará en Anoeta el miércoles 4 de marzo a las 21:00 horas en un partido donde se definirá el segundo finalista de esta Copa del Rey 2026.

La segunda semifinal comienza el jueves 12 de febrero con un apasionante Atlético de Madrid-Barcelona en el Metropolitano a las 21:00 horas. Será el primer finalista en conocerse, ya que el partido de vuelta se jugará el martes 3 de marzo a las 21:00 en un Camp Nou que espera ya 62.000 espectadores.

Estas fechas de las semifinales de la Copa del Rey han obligado a modificar dos horarios de la jornada 24 de la Liga. El duelo entre Rayo y Atlético de Madrid, que estaba previsto para el sábado 14, ha sido trasladado al domingo 15 a las 16:15. Y el Getafe-Villarreal ha sido adelantado a ese mismo sábado a la misma hora.

La Copa del Rey ya espera finalistas con estas fechas

La final de la Copa del Rey se celebrará en el estadio de La Cartuja en Sevilla el fin de semana del 18/19 de abril. Ya es oficial el adelanto de la fecha a una semana antes y el cambio de la misma para la jornada 32 de la Liga. Así lo han comunicado de manera oficial la Federación Española de Fútbol y la Liga este viernes tras el sorteo de semifinales.

«La Comisión Delegada de la RFEF ha acordado que la 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 de la Copa del Rey se celebre el fin de semana del 18/19 de abril y en colaboración con la Liga, el traslado de la 32ª jornada», ha comunicado la Federación a través de todos sus perfiles este viernes.