El sorteo de las semifinales de la Copa del Rey celebrado este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas ha deparado que el Barcelona se mida al Atlético de Madrid con la ida en el Metropolitano y la vuelta en el Camp Nou. El otro enfrentamiento medirá a Athletic Club y Real Sociedad con la ida en San Mamés y la vuelta en Anoeta. Los duelos de ida se celebrarán la semana que viene (11-12 de febrero) y la vuelta a primeros de marzo (4-5). Estos cuatro equipos buscarán la final de Sevilla a mediados de abril en La Cartuja.

Cuatro partidazos son los que viviremos en las semifinales de la Copa del Rey. Dos derbis vascos entre la Real Sociedad y el Athletic Club. Y dos Barcelona-Atlético de Madrid repitiendo la semifinal del año pasado que terminó con el cuadro azulgrana pasando a la gran final de Sevilla en una eliminatoria apasionante.

El Barcelona ha llegado hasta estas semifinales de la Copa del Rey sin medirse a ningún equipo de Primera División. Empezó su andadura eliminando al Guadalajara de Primera Federación, luego ganó al Racing de Santander y el pasado martes eliminó a un Albacete que ha hecho un torneo brillante. Los goles de Lamine Yamal y Araujo superaron el tanto de Javi Moreno, aunque sufrieron los de Hansi Flick hasta el final.

El Atlético de Madrid se ha plantado en las semifinales de la Copa del Rey por la puerta grande después de golear, por 5-0, al Real Betis en La Cartuja. Lookman, el nuevo fichaje de los de Simeone, lideró al conjunto rojiblanco con un gol y una asistencia en un partidazo del equipo colchonero. Griezmann, Simeone, Hancko y Almada hicieron el resto de goles.

Otro de los semifinalistas de la Copa del Rey es la Real Sociedad. El equipo vasco desde su cambio de entrenador, con Matarazzo al frente, es uno de los equipos más en forma del fútbol español. Superó al Alavés en el duelo de cuartos. Y fue un partido loco. La Real se fue al descanso perdiendo 2-1 y Toni Martínez erró un penalti que podría haber sentenciado el encuentro. No lo hizo, y la Real Sociedad gracias a los tantos de Guedes y Oskarsson remontaron el partido en cuatro minutos para meterse en semifinales.

También está en semifinales de la Copa del Rey un Athletic Club de Bilbao que está pasando un momento complicado esta temporada. Sufrió mucho en Mestalla para lograr este billete, pero un gol de Iñaki Williams en el 96 le dio la victoria ante el Valencia a pase de su hermano Nico. Antes había fallado un penalti Jaureguizar.