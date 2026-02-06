Todos los equipos clasificados para las semifinales de la Copa del Rey: cuándo es el sorteo, bombos y posibles cruces

El sorteo de las semifinales de la Copa del Rey se lleva a cabo este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con los cuatro equipos clasificados para esta penúltima ronda antes de la gran final, que se disputará en Sevilla a mediados del mes de abril. Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Athletic son los cuatro equipos clasificados para esta ronda que ya se disputará a doble partido entre mediados de febrero y primeros del mes de marzo.

Así han quedado los cuartos de final de la Copa del Rey

Los cuartos de final de la Copa del Rey llegaron a su fin el pasado jueves por la noche con la victoria del Atlético de Madrid contra el Betis en el escenario de la gran final en abril, el estadio de La Cartuja. El equipo rojiblanco goleó al verdiblanco por 5-0 en un partidazo de los de Simeone con un debut increíble de Lookman.

Unos cuartos de final que comenzaron el pasado martes con la victoria del Barcelona contra el Albacete en el Carlos Belmonte por 1-2 en un duelo trepidante. Lamine Yamal y Araujo marcaron para los de Flick, mientras que Javi Moreno anotó para los manchegos.

El miércoles se disputaron dos partidos más de cuartos de final en Mendizorroza y Mestalla. La Real Sociedad ganó al Alavés en su campo en un 2-3 tremendo con remontada incluida de los donostiarras. Y el Athletic le ganó al Valencia (1-2) con un tanto de Iñaki Williams en el minuto 96.

Albacete 1-2 Barcelona

Alavés 2-3 Real Sociedad

Valencia 1-2 Athletic Club

Betis 0-5 Atlético de Madrid

Qué equipos jugarán las semifinales de la Copa del Rey

Atlético de Madrid, FC Barcelona, Real Sociedad y Athletic Club jugarán las semifinales de la Copa del Rey de esta edición de 2026. Estos cuatro equipos se medirán entre sí buscando la final en Sevilla del mes de abril. El partido de ida se disputará entre el 10 y el 12 de febrero. La vuelta entre el 3 y el 5 de marzo.

Cuándo es el sorteo de semifinales de la Copa del Rey

El sorteo de las semifinales de la Copa del Rey se celebra este viernes a partir de las 13:00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Será emitido por todos los canales de la Federación y en Movistar Plus. Y será el primer sorteo puro de todo el torneo con cuatro equipos de Primera División. Pueden enfrentarse cada a rival a cualquiera de ellos.

¿Las semifinales de la Copa del Rey son a ida y vuelta?

Las semifinales de la Copa del Rey son la primera ronda del torneo del KO que se disputa a ida y vuelta. Es decir, a doble partido. Mientras que las rondas anteriores, todas ellas, se han disputado a un partido, estas semifinales se jugarán a doble encuentro. El sorteo es puro también a la hora de ver en que campo se juega la ida y en cuál el partido de vuelta.

Posibles cruces en las semifinales de la Copa del Rey

Las semifinales de la Copa del Rey comienzan la semana que viene con Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Athletic Club preparados para cuatro duelos trepidantes. Un sorteo que se celebra este viernes que nos puede deparar un derbi vasco o un Barça-Atleti como en las semifinales del año pasado. Hace dos años ya hubo un Athletic-Atlético a doble partido y se puede repetir. También se puede ver las caras la Real Sociedad con el Barcelona, al que le ganó en este mes de enero, o ante el Atlético, al que le empató. O un Athletic-Barcelona después de verse las caras dos veces ya este curso.