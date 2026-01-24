La final de la Copa del Rey apunta al 18 de abril

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ha confirmado este sábado desde Castellón que la final de la Copa del Rey de este curso apunta a jugarse el 18 de abril en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. Por lo tanto, la gran fiesta del fútbol español se disputaría un fin de semana antes de lo que estaba previsto, ya que el 25 de abril no se puede disputar en Sevilla por motivos logísticos y de seguridad.

El presidente de la RFEF atendió a los medios en la fan zone de Castellón, con motivo de la final de la Supercopa femenina que disputan este sábado Barcelona y Real Madrid en Castalia. El dirigente gallego ha valorado la acogida que ha tenido el torneo en la ciudad y, preguntado por dónde se celebrará la final de la Copa del Rey, ha desvelado la fecha que barajan la Federación y la Junta de Andalucía.

Cabe recordar que en un principio estaba programada para el 25 de abril, aunque la celebración de la Feria de Abril hace que sea complicado disponer de una capacidad logística, hotelera y de seguridad que se adecúe a la celebración de la gran fiesta del fútbol español. Por ello, se ha descartado que sea en esa fecha y, como ha desvelado Louzán, se baraja que sea una semana antes.

Sería el 18 de abril. Una fecha que coincide con la disputa de la jornada 32 de Liga. Sin embargo, la jornada se cambiaría de fecha, dejando ese fin de semana libre para que sólo se juegue la final de Copa y disputándose en el fin de semana del 25 de abril, cuando estaba previsto que se jugase la final en un primer momento.

«Va a haber un cambio de fecha. Hay bastantes posibilidades de que el fin de semana anterior al que estaba previsto sea el que sea la fecha que vamos a consolidar», ha señalado Louzán, antes de señalar los motivos por los que se cambia la fecha inicial.

«El Real Betis juega en el estadio de La Cartuja y está en tres competiciones: Copa del Rey, Europa League y Liga. Entonces, hace quizá un poco más difícil a nivel organizativo. Necesitamos más de 1200 plazas para cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que puedan dar cobertura a un evento de estas características. Hemos hablado con la Liga, porque este sabe que el calendario es un calendario muy apretado», ha finalizado.