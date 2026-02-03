El Barcelona apaga la ilusión del Albacete y pasa a semifinales con susto

El Barcelona se tomó en serio la Copa del Rey y ganó en Albacete con un susto final tremendo para clasificarse a semifinales de un torneo que ya levantó el curso pasado en Sevilla. Los goles de Lamine Yamal y Araujo apagaron la ilusión de un ‘Alba’ que ha hecho historia esta temporada en esta competición. La primera parte del equipo culé fue floja, pero impuso su calidad. El Albacete marcó en el tramo final y no empató de milagro, rozando una hazaña legendaria.

Soñó muy fuerte el Albacete para volver a hacerlo, pero la ilusión se le apagó cuando se chocó con la realidad. Y esa es la de un Barcelona que es un equipo serio, que se tomó la Copa con actitud y que impuso su calidad sobre el césped. El campeón no hizo el tonto y ya está en semifinales donde espera rival para volver a Sevilla. El Alba hizo todo lo que estuvo en su mano.

Hansi Flick salió en Albacete sin fiarse del ‘matagigantes’ de la Copa del Rey, pero obligado a hacer rotaciones por la acumulación de partidos. Cancelo, Bernal, Gerard Martín y sobre todo Araujo fueron titulares en el Carlos Belmonte. El resto todos titulares o muy habituales con Lamine Yamal liderando al equipo.

Comenzó el Albacete muy intenso sobre el césped, presionando cada acción y saliendo a muerte a por cada pelota. Como si fuese la última. Era el partido de sus vidas, otra vez. Pero la calidad la ponía el Barcelona, y cada vez que se acercaba al área manchega había sensación de peligro. Rashford perdonó la primera ocasión peligrosa en el primer hueco que se abrió en el minuto 7. Pero la tiró fuera.

Aguanta el Albacete

El Barça buscaba sobre todo hacer daño por bandas con centros laterales. Por dentro había mucho hombre de blanco. Lo intentó en el 9 un Puertas muy eléctrico en la banda con un disparo a las manos de Joan. El Carlos Belmonte era un hervidero en cada jugada y le estaba dando alas y aliento a los suyos.

Vio Cancelo en una entrada imprudente la primera amarilla del partido al filo del primer cuarto de hora de juego. Estaba aguantando bien el Albacete en defensa ante un Barça sin excesivo peligro en un escenario donde el frío apretaba.

Volvió a apretar el Albacete con una recuperación en área rival tras una pérdida de Bernal. La cogió Puertas, pero su dispar fue demasiado flojo y Joan atrapó con facilidad. Media hora y el ‘Alba’ estaba aguantando bastante bien. Sin sufrir. En el minuto 31 tuvo que entrar de manera obligada Jesús Vallejo al campo por la lesión de Carlos Neva. El ex madridista se llevó una ovación de gala.

Lamine Yamal no falla

Aguantó bien y en pie el Albacete hasta que Lamine Yamal quiso. Fue en el 38, a las puertas del descanso. El ’10’ culé está en su mejor momento de la temporada y ya son cuatro partidos seguidos viendo portería. Recuperó De Jong en campo rival, cuajó una buena pared con Rashford, el holandés abrió a la banda y Yamal hizo el resto. La perla blaugrana le pegó con la zurda de primeras e imparable. Golazo y 0-1 en el Belmonte.

No se asustó el Albacete y fue a por el empate en la recta final del primer tiempo. La tuvo en el 43 Puertas otra vez, pero no fue capaz de cabecear la bola en el área culé en una buena ocasión. Tres minutos antes, la afición manchega protestó un pisotón que podría haber sido la segunda amarilla para Cancelo. Munuera se frotó las manos. El Barça estaba ganando tras una primera parte muy pobre por su parte.

Comenzó la segunda mitad con un cambio de listo de Hansi Flick. El alemán quitó a Cancelo para que no lo expulsasen y sacó a Cubarsí, desplazando de esta manera a Eric García. Estaba claro así que Koundé no estaba en condiciones. Llevábamos un minuto de segundo tiempo y el Barça ya había perdonado el segundo tras una jugada impresionante de Rashford en velocidad. Su centro se paseó por el área primero y luego lo remató Olmo a placer sacando la pelota la defensa del Alba bajo palos. Puso la réplica poco después el Albacete con un remate dentro del área culé que tocó en un defensa, se envenenó y Joan sacó con una buena mano.

Araujo pone la directa a semis

Fue el día de Ronald Araujo. Volvió a jugar de titular en defensa y después de realizar un par de buenas acciones defensivas en el primer tiempo, sentenció el choque copero al inicio de la segunda parte. Tras un saque de esquina perfecto al corazón del área en el minuto 55, el uruguayo cabeceó con mucha calidad y la puso directa al fondo de la red. Otro detalle de calidad y 0-2 a favor de un Barça que ponía la directa hacia semifinales.

Dos minutos después perdonó Lewandowski el tercero. Le cayó la pelota al polaco en el área pequeña y le pegó directo a los guantes del portero. El Albacete lo intentaba, pero con más corazón que cabeza y pies. Sacó a Jefté con la esperanza de pillar alguna y meterse en el partido.

Y la tuvo el canario y verdugo del Madrid en el 62 dejando a Olmo sentado en el suelo, buscando la escuadra y rematando fuera. Una ocasión tremenda del Albacete que no quería rendirse antes de tiempo.

Tres cambios hizo Flick en el 66 sacando a Fermín, Ferran y Casadó por Rashford, Bernal y Lewandowski. El Barça ya jugaba a placer en el tramo final, aun así el Albacete llegaba con peligro intentando a la desesperada seguir soñando. Otra vez Jefté perdonó con un cabezazo alto dentro del área.

Marcó el Albacete en el 83, pero no valió. Era fuera de juego. Hubiese sido el gol de la ilusión ante un Barcelona que ya daba el partido por ganado. Pero el destino es caprichoso. Y quería un gol manchego. Llegó en el minuto 87 y lo marcó Javi Moreno de cabeza. Un golazo que ponía el 1-2 y hacía explotar el Belmonte. Apretó el Alba, pero le duró tres minutos. Hasta que Ferran marcó en el 90 para hacer el 1-3. ¡Pero tampoco subió al marcador! Otro gol anulado y volvía la emoción. El cuadro manchego la tuvo muy clara en el descuento en un disparo que la defensa culé salvó bajo palos.