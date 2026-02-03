Así recibió el Carlos Belmonte al Barcelona soñando con otra hazaña histórica en la Copa del Rey

El Carlos Belmonte, escenario del Albacete, recibió al Barcelona en el duelo de cuartos de final de la Copa del Rey con un impresionante ambiente y un mosaico colosal de todo el estadio. La afición del ‘Alba’ entonó su himno a capela y animó desde el inicio a los suyos soñando con otra hazaña histórica en este torneo. En juego había unas semifinales coperas.

Desde la llegada del autobús del Albacete al Carlos Belmonte, el ambiente que se respiraba en los aledaños era de día grande y día histórico. Después de cargarse al Real Madrid hace 15 días en una Copa del Rey ya legendaria para ellos, el Barcelona llegaba para enfrentarse al ‘matagigantes’ de este torneo del KO.

«Sí se puede», cantaba todo el Carlos Belmonte cuando los jugadores del Albacete saltaron al césped para calentar. El ambiente era el de las grandes noches como no se vivían en este mítico estadio desde hace muchos años. La hinchada manchega soñaba con otra hazaña ante el campeón de Copa y líder de la Liga.

Contra el Real Madrid fue un casi imposible y esta gesta superaba a la lógica. Pero el Carlos Belmonte se lo dejó todo para intentar eliminar a un Barcelona que saltó al césped con muchos de sus titulares como Joan García, Eric García, De Jong, Dani Olmo, Lewandowski y un Lamine Yamal que no se pierde ni un partido desde el inicio. Cancelo, Araujo, Gerard Martín, Bernal y Rashford completaron la alineación de Hansi Flick.