El cómico momento de Laporta en Albacete firmando una réplica suya de cartón

Joan Laporta fue el reclamo este martes en Albacete horas antes del partido de Copa del Rey del FC Barcelona. El presidente azulgrana no se mordió la lengua a la hora de rajar del Real Madrid y hablar de la actualidad del conjunto de Hansi Flick para esta temporada. Sin embargo, también tuvo un momento para atender a los fans dejando un momento anecdótico con un doble suyo de cartón.

Avisado tras la sorprendente eliminación de Celta y Real Madrid en las rondas previas a manos del Albacete, el Barcelona visitará este martes el Carlos Belmonte con el objetivo de evitar una nueva machada del conjunto manchego en la Copa del Rey y sellar su pase a semifinales. El defensor del título camina sin sobresaltos en esta Copa, donde se ha deshecho sin excesivos apuros pero también sin lucimiento del Deportivo Guadalajara de la Primera RFEF (0-2) y del Racing de Santander, líder de Segunda División, también por 0-2.

Ahora, visita a domicilio a otro equipo de LaLiga Hypermotion, único cuartofinalista de Segunda, que está en racha. Cuenta sus partidos por victorias desde que eliminó al conjunto blanco y llega con buena dinámica en Liga, donde acumula cuatro jornadas sin perder ni encajar goles, con tres triunfos consecutivos además.

El Barça de Laporta no se fía del ‘matagigantes’ de esta Copa, y Hansi Flick, técnico del conjunto azulgrana, no especulará en exceso con el once titular. Puede permitírselo tras haberse clasificado directamente para octavos de final de la Liga de Campeones, lo que relaja sensiblemente el ya de por sí asfixiante calendario que afronta el conjunto catalán. Se espera otro lleno en el estadio albacetense para un choque que ha despertado pasiones en toda la provincia y que volverá a hacer vibrar a toda una ciudad, que se lanzará a las calles por la tarde para alentar a los suyos.