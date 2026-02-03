Albacete-Barcelona: un ‘matagigantes’ amenaza al campeón

Albacete y Barcelona miden sus fuerzas este martes (21:00 horas, Carlos Belmonte) en los cuartos de final de la Copa del Rey. Será a partido único en un duelo donde aparece en escena el único equipo de Segunda División vivo a estas alturas de la competición. El conjunto manchego viene con la vitola de ‘matagigantes’ tras eliminar al Real Madrid y al Celta de Vigo en las dos rondas anteriores. Ahora busca hacer lo mismo contra los de Hansi Flick, que no se fían ni un pelo de este Alba.

El Barcelona no quiere sustos ni sorpresas en Albacete. El equipo azulgrana se planta en el Carlos Belmonte con el objetivo claro de avanzar a las semifinales del torneo del KO. Después de cargarse a Guadalajara y Racing, el equipo azulgrana vuelve a medirse a un rival de inferior categoría.

Pero después de ver lo que le pasó al Real Madrid en el Carlos Belmonte, el Barcelona no se fía para nada de este Albacete. Por ello Hansi Flick hará alguna rotación, pero sin revoluciones. Bernal y Cancelo pueden ser las novedades en un once en el que no estará Raphinha. El brasileño es baja por una sobrecarga en su aductor derecho. Pedri, Gavi y Christensen son el resto de bajas que tiene Hansi Flick para este partido.

El Barça llega a estos cuartos de final de la Copa del Rey en un gran momento deportivo. Es líder de la Liga con un punto más que el Real Madrid y viene de clasificarse directamente para los octavos de Champions. En el torneo del KO quiere repetir título y para ello debe ganar este martes a la gran sorpresa copera de este curso.

El Albacete, por su parte, está en racha desde que eliminó al Real Madrid el pasado 14 de enero en la ronda de octavos de final de la Copa del Rey. Lo ha ganado todo en Segunda División desde aquella gesta histórica eliminando a los blancos en el debut de Arbeloa. Cádiz, Valladolid y Zaragoza han sido las víctimas de un equipo que está a cinco puntos de los playoffs de ascenso.

Alberto González, en la previa, no ha descartado la repetición de la gesta contra el Barcelona este martes. El equipo manchego quiere soñar en grande, pero para eso sabe que debe aguantar juntos ante un equipo que te «somete mucho». El doblete de Jefte Betancor y el tanto de Javi Villar son historia de la competición porque sirvieron para eliminar al Real Madrid. Estarán en la memoria de los aficionados que acudan al Carlos Belmonte este martes ante el cuadro blaugrana.