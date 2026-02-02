Flick se sincera sobre la lesión de Raphinha: «No estoy contento y habrá qué ver que debe cambiar él»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa de la Ciudad Joan Gamper para analizar la previa del duelo de octavos de final de la Copa del Rey que medirá a Albacete y Barcelona este martes desde las 21:00 horas en el Carlos Belmonte. El equipo culé viaja sin Raphinha y con la certeza de que no debe confiarse para poder seguir vivo en el torneo del KO.

«Como dije la última vez. Los partidos de Copa suelen ser así, por eso nos gustan. No tienen nada que perder», comenzó señalando Hansi Flick sobre el Albacete, su rival en Copa del Rey en esta ronda de octavos.

Sobre la lesión de Ter Stegen, el entrenador culé no tuvo mucho para aportar: «Lo acabo de oír. No he hablado con él, pero lo siento mucho. Hay que esperar a los resultados».

Más sobre Ter Stegen: «No sé nada más. Tampoco he hablado con Deco. Hay que esperar y ver lo que pasa».

«Sinceramente, no estoy contento con esta situación. Habrá que ver qué hay que cambiar y qué tiene que cambiar él. Estamos en un momento importante y lo necesitamos. No nos va bien que no esté disponible», afirmó Hansi Flick ante los medios con cara de pocos amigos sobre la sobrecarga que sufre Raphinha.

«Siempre analizamos el rival. Los partidos de Celta y Madrid sirven para ver que hicieron bien. Tenemos que adaptarnos, saltar al campo con actitud. Siempre tenemos que jugar así. Hay que mejorar los pequeños detalles, también para el futuro. Me gusto el partido del sábado, acabé satisfecho. Pero fallamos algunas grandes oportunidades. Se trata no de buscar la perfección, sino de progresar. Y hemos progresado mucho. El equipo necesita que creamos en ellos», añadió el entrenador azulgrana.

Sobre el mercado de fichajes: «Estoy contento con lo que tengo. Sabéis que no me gustó que Dro se marchara, pero estoy contento con el equipo. Cuesta escoger al once titular. Hemos hecho las cosas bien».

Flick sobre el gran estado de forma de Rashford: «Tiene mucho más potencial que demostrar todavía. Siempre miramos los goles, los últimos pases, pero como entrenador nos puede dar mucho más. Eso es lo que quiero ver. Estoy muy contento con él, nos está dando lo que le pedimos, pero tiene más potencial. Quiero que todos alcancen su máximo nivel, mejorar siempre».

«Lo miraremos. Tenemos que gestionar los minutos, pero no voy a decir quién va a salir de titular», dijo sobre las posibles rotaciones en Albacete.

Sobre Lamine Yamal: «No le gustaría si no fuera (titular), pero ya veremos. Disfruta jugando y eso me gusta. Tenemos jugadores que están a un nivel máximo. Balde también hizo un partido fantástico, tanto en defensa como en ataque. Podría ser un jugador para la selección, porque hace un trabajo fantástico».