Flick hace saltar las alarmas con Raphinha: «No sabemos todavía si podrá jugar»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper ante los medios de comunicación para analizar la previa de la jornada 20 de la Liga que medirá al Barcelona frente a la Real Sociedad en el Reale Arena. Un partido en un estadio complicado, pero en el que el cuadro azulgrana quiere ampliar su increíble racha de victorias.

«Puedo ver a un equipo más motivado. Conozco bien al entrenador de la Real. Vivimos al lado en Alemania. Será duro. Tienen jugadores fantásticos. Al final, si queremos ganar la Liga tenemos que ganar mañana», comenzó señalando el entrenador del Barcelona una hora antes del inicio del encuentro del partido del Real Madrid.

«Hablaré de Dro cuando sea oficial. Ahora no», dijo sobre la salida del canterano al PSG. «No tengo ninguna información sobre Ter Stegen. Estará mañana», añadió sobre las salidas.

Sobre la ausencia de Raphinha en el entrenamiento: «Raphinha tiene dolores por una patada y ha estado en el gimnasio. Tendremos que esperar a mañana. No lo tenemos decidido aún».

«No quiero contestar sobre Dro. Como entrenador les das confianza, los ayudas a mejorar y sé que tienen personas alrededor. Tenemos que esperar a que se haga. Cuando esté hecho ya hablaremos», volvió a comentar sobre Dro.

«Siempre habló con Deco sobre el equipo. Marcus está jugando muy bien, pero tenemos que manejarlo. Es el trabajo de Deco y el club. Tenemos que esperar. Tenemos tiempos, muchos meses. Es así. Para mí, Rashford es un jugador de nivel top. Pero nuestra situación es la que es. Por eso le diría a los jugadores de La Masía que les damos la oportunidad, que esto es el Barça… tienes que estar allí si quieres jugar en el Barça. Es lo que quiero decir a todos, los que estén con nosotros ahora y los que estarán. Tienen que vivir por estos colores. Es lo que quiero ver y a los demás no quiero», comentó el entrenador azulgrana.

«Cuando todos marcan es bueno. Si hay lucha es bueno para mí. En cada posición tenemos jugadores que entran de inicio o de suplente. Es lo que quiero para mi equipo. Todos son muy importantes. Nos ayudan a ganar los partidos, es lo más importante: el equipo», señaló Hansi Flick en rueda de prensa.

«Para mí es sobre entrenar cada día. Tengo mucha experiencia con jugadores jóvenes. Vemos el potencial que tienen y hacemos un plan. Es sobre las actuaciones, su actitud, su profesionalidad. Queremos ver como los podemos ayudar. Están jugando en uno de los mejores equipos, con grandes jugadores. No es fácil tener minutos, pero cada entrenamiento con este equipo te hace mejor. Es lo que quiero ver», dijo el técnico blaugrana.