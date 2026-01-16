Flick funde a Lamine Yamal tras decir en noviembre que había que «cuidarle»

«Hay que dosificarle», así hablaba Hansi Flick sobre Lamine Yamal allá por el mes de noviembre, con toda la polémica abierta entre el Barça, la selección española y sus convocatorias, y las recurrentes molestias en su pubis. Pedía descanso para él, mimarle ante su estado físico, una petición que lanzó hacia fuera, pero parece que no guardó para sí mismo: desde que mencionó esas palabras solamente ha sido suplente el otro día ante el Athletic de Bilbao y ha jugado siete de 14 partidos completos.

«Está recuperando su nivel, pero todavía no está al 100%. Aún tiene molestias. Hay que cuidarlo, no solo aquí, también en la selección, que creo que también lo hacen. Es todo lo que puedo decir», expresaba Flick un 8 de noviembre, en la rueda de prensa previa al envite ante el Celta de Vigo. Justo tras éste había parón de selecciones y la trifulca provocó que el extremo no fuera citado para los duelos de España ante Georgia y Turquía.

El presidente del Barcelona Joan Laporta también empujó por aquel entonces, que aludía a su llamado como «un reconocimiento», por ser «el mejor en su posición», entendiendo que «le llamen» pero pidiendo lo mismo que Flick: «Me gustaría que se dosifique. España creo que ya está casi clasificada. Pero no quiero condicionar ninguna decisión del seleccionador».

La paradoja es que ante el Celta Lamine jugó 90 minutos, sustituido ya en el tiempo de descuento y fue autor de uno de los cuatro goles que logró el Barça aquella noche (2-4). Desde aquel partido, ya sin parones de por medio, la dosificación de los minutos del joven extremo ha corrido a cuenta exclusivamente de Hansi Flick. Para sorpresa de pocos, no, no le ha dosificado.

Desde aquellas declaraciones del alemán, Lamine Yamal ha jugado 14 partidos, todos los que ha disputado hasta la fecha el Barça, siendo titular en 13 de ellos y disputando el partido completo en ocho ocasiones. De los 1.260 minutos de juego reglamentario disputados por los culés desde entonces, Lamine ha disputado 1.176, solamente se perdió 84 minutos de juego….

Flick, que pidió a la selección española dosificar y mimar a Lamine Yamal, ha desobedecido su propia voz, sus propias recomendaciones con un jugador joven que arrastre esas dolencias recurrentes que no le han permitido esta temporada estar al cien por cien. El extremo no luce la frescura del curso pasado, es algo que se siente en su juego y en su incidencia a la hora de marcar y asistir.

En cualquier caso, el estado físico de Lamine no le ha impedido a Flick explotarle, sacarle todo el rendimiento posible sobre el terreno de juego. Ni ante el Guadalajara ni el Racing en Copa del Rey le dio descanso pese a ser eliminatorias contra rivales de categoría inferior, pese a tener recambios para él. Solamente fue ante el Athletic donde no salió como titular pero sí tuvo minutos, justo en unos días previos donde no entrenó con normalidad y se dosificó.

El próximo parón de selecciones no será hasta marzo, dentro de dos meses, tiempo de sobra para que Flick dé descanso a su futbolista y no sé la bochornosa situación de implorar que se cuide a su jugador o pedir que se dosifiquen sus minutos. Él, al menos, no dio ejemplo.