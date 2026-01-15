El Barcelona acabó el partido contra el Racing con el once titular de la final de la Supercopa de España

El Barcelona terminó los octavos de final de la Copa del Rey contra el Racing de Santander en El Sardinero con el once inicial que jugó la final de la Supercopa de España el pasado domingo contra el Real Madrid con la excepción del sancionado De Jong. El holandés era el único que faltaba y en su lugar estaba Gerard Martín, que salió de inicio. Hansi Flick no se fio en ningún momento del líder de Segunda, sacó un once lleno de titulares y terminó sacando a todas sus estrellas.

El Barcelona superó la trampa copera de El Sardinero ganando 0-2 al Racing con un gol inicial de Ferran Torres en el minuto 66 y otro de Lamine Yamal en el descuento que terminó por sentenciar el encuentro. Pero le costó un mundo a un equipo que salió con todo.

Hansi Flick no se fio del Racing, quería evitar un batacazo como el del Real Madrid y salió con un once muy titular. Joan García, Balde, Koundé, Gerard Martín, Cubarsí, Lamine Yamal y Ferran Torres fueron titulares en Santander. El once lo completaron jugadores de segunda línea como Rashford, Olmo, Bernal y Casadó.

Una vez dentro del partido, la resistencia defensiva del Racing fue épica. Aguantó sin sufrir toda la primera parte y en 90 minutos solamente encajó uno en el único hueco que le regaló a su rival. Viendo eso, Flick decidió con sus cambios llenar de titulares el partido. Sus cinco cambios fueron Fermín López, Lewandowski, Raphinha, Pedri y Eric García.

De esta manera, el Barcelona terminaba en Santander con diez de los once jugadores que fueron titulares de inicio en la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid. Una cosa impensable hace apenas unos días. O incluso ayer antes del partido de los blancos en Albacete. La única excepción fue que terminó jugando Gerard Martín y no estaba De Jong. El holandés estaba sancionado y no estaba convocado. Si hubiese estado disponible no es de extrañar que hubiese jugado también.