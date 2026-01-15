Ferran Torres evita un susto del Barcelona en Santander

Ferran Torres evitó el susto del Barcelona en Santander ante el Racing en octavos de Copa del Rey con un gol en el 66 que le dio el pase a cuartos de final al conjunto azulgrana. Hansi Flick no quería caer como el Real Madrid y salió con siete titulares. En la segunda parte sacó a Fermín, Pedri, Lewandowski, Raphinha y Eric para terminar. El cuadro cántabro aguantó de lo lindo con un gran ejercicio defensivo y asustó al líder de Primera con dos goles anulados en el tramo final y un mano a mano fallado en el descuento. Lamine Yamal sentenció en el 95.

El Racing hizo un esfuerzo titánico, sobre todo en defensa. Y arriba vio como le anulaban dos goles por fuera de juego y fallando un mano a mano en el 94. El Barça terminó sacando todos los tanques para ganar y evitó un susto enorme.

Tras la debacle del Real Madrid en Albacete con una ridícula eliminación, Hansi Flick no se fiaba del Racing de Santander, que hay que recordar que es el líder de la Segunda División. Por ello, el técnico alemán sacó un once repleto de titulares con Joan García, Lamine Yamal, Cubarsí, Ferran Torres, Koundé o Balde.

El partido empezó movido y es que se retrasó 15 minutos por motivos de seguridad. Las puertas se abrieron demasiado tarde y el duelo comenzó a las 21:15. Y lo hizo con un Racing que apretó de lo lindo en el inicio con varios saques de esquinas. Quería meterle más miedo a un Barça que ya había salido con él. El equipo culé no quería caer como el Madrid.

El técnico del Racing, sancionado y desde una cabina en la grada, daba órdenes a su equipo. Un conjunto cántabro con las ideas muy claras, metido atrás, ordenado y saliendo rápido a las contras, muy directo. Y lo hizo muy bien en el primer tiempo.

El Barça no puede con el Racing

La primera ocasión del Barcelona llegó en el minuto diez con un centro envenenado de Rashford que Dani Olmo no logró rematar libre de marca en el corazón del área pequeña. La respuesta del Racing llegó diez minutos después con un disparo a la contra de Guliashvili directo a las manos de Joan.

Bernal lo intentó con un disparo desviado desde la frontal, Lamine tiró una falta lateral arriba y Rashford probó a Ezkieta al borde del descanso. Poco más de un Barcelona muy tímido con un solo remate en los primeros 45 minutos. Los cántabros tuvieron dos remates a portería, uno más. Le tocaba espabilar al Barça si no se la quería pegar en El Sardinero.

Primer aviso culé con una marcha más

La segunda parte comenzó sin cambios en el Barcelona y una modificación en el Racing, que sacó a Manex Lozano por Arana en ataque. Empezó el equipo culé con un puntito más y rápidamente avisó con un disparo de Rashford que rozó el palo en el 46. Y en el 49, Ezkieta salvó el primero con una gran parada al inglés. Flick les había puesto las pilas y sabían que tenían que adelantar líneas. El ritmo era superior.

Lamine Yamal la tuvo en el 50. El Barcelona ya se había puesto serio y el remate del ’10’ desde la frontal lo atajó Ezkieta. Estaba el equipo culé hundiendo en su área a un Racing que seguía aguantando. El dominio cada vez era más mayor. El cuadro cántabro estaba ahogado.

Hansi Flick hizo su primer cambio en el minuto 57. Otro jugador clave del equipo al césped: Fermín López. En su lugar se fue al banquillo Marc Bernal. Al Racing le estaba costando un mundo hilar más de dos pases seguidos y no era capaz de pasar del centro del campo. Pero estaba defendiendo bien en su campo. Un ejercicio de resistencia impresionante ante el supercampeón. En el 60, hizo dos cambios más el cuadro local: Damián Rodríguez y Sangalli al campo.

El Racing estaba defendiendo al límite. Mantilla sacó en el 64 un balón sobre la línea de cabeza y segundos después, el palo evitó un gol olímpico de Lamine Yamal. El Barcelona estaba rondando el gol mientras apretaba de lo lindo.

Ferran desatasca el partido

Le costó al Barcelona abrir la lata, pero lo consiguió en el minuto 66. Ferran Torres adelantó al cuadro culé, que por juego y ocasiones ya lo estaba mereciendo en Santander. El cuadro blaugrana encontró el primer hueco en la defensa del Racing con un pase al hueco de Fermín López que controló el delantero culé, regateó a Ezkieta y marcó a portería vacía. 0-1.

A pesar del 0-1, Hansi Flick no se fiaba del Racing, y en el 68 terminó de sacar todas sus armas. Pedri, Lewandowski y Raphinha al campo por Rashford, Ferran y Olmo. Con todo estaba jugando el cuadro culé ante un muy digno rival.

Gol anulado al Racing

El Racing asustó al Barcelona en el 76 y a la contra. Manex Lozano se quedó solo casi en el medio, corrió hacia la portería de Joan García y marcó el empate. Pero el gol fue anulado por fuera de juego. El Sardinero no se lo podía creer y animaba a los suyos para hacer un último esfuerzo. El partido no estaba acabado.

Dos minutos después, Ezkieta sacó dos paradas brillantes a Lewandowski. Había perdona el segundo el Barcelona en una ocasión clamorosa del delantero polaco. El Barça estaba acabando con un once súper titular. Una cosa increíble. El último cambio de Flick fue sacar a Eric por Casadó para terminar con su once titular en El Sardinero.

Apretó hasta el final el Racing y en el 86 vio como marcaba otro gol Manex Lozano en fuera de juego. Otra vez otro gol anulado y la frustración de un sueño. Y en el 94, en otra contra, Manex se volvió a quedar solo ante Joan, no había fuera de juego y el portero catalán se marcó un paradón. Era la última oportunidad. El fallo fue tremendo. Y a la contra, en el último minuto, marcó Lamine Yamal el 0-2 tras un pase en bandeja de Raphinha. Pasaba el Barcelona a cuartos, sufriendo y con un gran susto.