¡Se retrasa el Racing-Barcelona de Copa del Rey por motivos de seguridad!

El inicio del Racing de Santander-Barcelona de octavos de final de la Copa del Rey se ha retrasado 15 minutos por motivos de seguridad. El conjunto cántabro informa que las puertas se han abierto demasiado tarde y hay mucha gente sin entrar. El motivo es que el autobús del equipo local llegó tarde y los aficionados han estado esperando en la calle calados hasta los huesos con la que estaba cayendo. Como no daría tiempo a llenar el estadio a las 21:00, se ha decidido comenzar el partido a las 21:15 horas.

El partido comenzará a las 21:15. Una situación que ya le pasó al Barcelona en la anterior ronda de Copa del Rey contra el Guadalajara por motivos de seguridad también. Pero en este caso, fue por otro motivo. Las puertas se abrieron demasiado tarde, y eso creó todo el problema.

De hecho, el Barcelona llegó al Sardinero casi dos horas antes del inicio de partido. Mucho antes de lo habitual para evitar problemas en los accesos. Algo que no pudo evitar el Racing, que con el tráfico llegó algo más tarde al estadio.