Flick no se fía: sale en la Copa del Rey con siete titulares tras el batacazo del Real Madrid

Hansi Flick no se fía del Racing de Santander, líder de Segunda División, tras la eliminación el pasado miércoles del Real Madrid a manos del Albacete, otro equipo de inferior categoría, y ha alineado en octavos de la Copa del Rey a siete titulares que suelen ser fijos en sus onces. No se anda con tonterías el entrenador alemán para avanzar a los cuartos de final de este torneo.

Tras ganar la Supercopa de España en Arabia Saudí, y a pesar de la acumulación de cansancio en la plantilla culé, Hansi Flick no ha tirado de rotaciones en Santander para los octavos de Copa del Rey. No se fía de este equipo y menos después del patinazo del Real Madrid en Albacete.

Hasta siete titulares fijos saca Hansi Flick contra el Racing: Joan García, Balde, Koundé, Gerard Martín, Cubarsí, Lamine Yamal y Ferran Torres. Se quedan en el banquillo jugadores como Raphinha, Eric o Pedri. También Lewandowski y la baja de De Jong por sanción. Poco más.

Joan García sigue siendo titular. También en octavos de Copa del Rey, significado de que Hansi Flick no se fía del Racing y prefiere sacar a su portero titular e indiscutible. La defensa también es totalmente titular con Koundé en derecha y Balde en izquierda. Y los centrales con Gerard Martín y Cubarsí. Porque con la baja de De Jong, a Eric se le esperaba en el centro del campo o en el banquillo. Finalmente descansará.

Solamente rota Flick en el centro del campo sacando a Marc Bernal y Casadó con pocos minutos. También es titular Dani Olmo, que tampoco esta temporada está siendo titular indiscutible. Todos los jugadores de la alienación, eso sí, son de la primera plantilla. No hay jugadores del filial.

En la delantera del Barcelona, Flick saca a dos titulares. Lamine Yamal juega ante el Racing de Santander y sigue sin descansar. En el otro costado jugará Rashford y en la delantera un Ferran Torres que a pesar de ser suplente en la final de la Supercopa ha salido muchas veces de inicio esta temporada.