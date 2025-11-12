El Barcelona presiona al entorno de sus jugadores en la selección española para que no hablen de su club

El Barcelona ha presionado al entorno de sus jugadores en la selección española para que no hablen de su club mientras están concentrados en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Durante esta semana, los jugadores internacionales están concediendo diversas entrevistas a varios medios de comunicación. Los culés tienen la premisa de hablar poco o nada del Barça en este último parón del año.

Dani Olmo, Pau Cubarsí, Ferran Torres y Fermín López son los cuatro internacionales que tiene el Barcelona en la selección española durante este parón de noviembre. Serían cinco, pero Lamine Yamal se volvió el pasado martes en una desconvocatoria de lo más polémica que ha abierto una guerra entre Federación y el club blaugrana.

Estos cuatro jugadores del Barcelona tienen la premisa de hablar entre poco y nada de su club durante la concentración. Y es que en la selección española es habitual la concesión de entrevistas a todos los medios de comunicación que cubren a España. Se gestiona este asunto a las mil maravillas. Pero las presiones de los clubes siempre son importantes.

En este caso, el Barcelona ha presionado a los entornos de los jugadores que están concentrados con España durante estos días para que hablen poco o nada del club. Las preguntas que se le deben hacer a los cuatro culés en Las Rozas deben estar relacionadas con la selección española en su mayoría. Se les puede preguntar por el Barça, pero poco.

Y eso en los anteriores parones internacionales no ha ocurrido con los jugadores del Barcelona en la selección española. Es una novedad actual que llega después de la guerra abierta que se ha producido entre Federación y club azulgrana por el caso Lamine Yamal.

Y esta presión comenzó siendo una censura. A principios de semana, el Barcelona había prohibido a sus jugadores hablar del club en las entrevistas con los medios de comunicación. Días después, ha suavizado esta presión y ha permitido que se hable del Barça con los jugadores culés. Una nueva medida del club blaugrana que no deja indiferente a nadie.