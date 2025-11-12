Laporta cierra la puerta al regreso de Messi: «No toca por respeto al equipo»

Joan Laporta ha concedido una extensa entrevista en la mañana de este miércoles tocando todos los temas de actualidad y ha hablado del tema Messi después del terremoto que produjo la visita del argentino por sorpresa al Camp Nou en la noche del domingo. El presidente del Barcelona le ha cerrado la puerta a que pueda vestir la camiseta culé en una hipotética cesión de seis meses para poder llegar mejor al Mundial con su selección.

«La recibí bien. Fue un acto espontáneo de su barcelonismo. No lo sabía, pero es su casa. Estaba con amigos, paseando, acaba de cenar y de forma espontánea se pasó. No le envié ningún mensaje. Es una relación correcta. Él está jugando en el Inter de Miami. Sabe que se le quiere y se le considera como lo que es y que siempre será bienvenido. Es de justicia que tenga el mejor homenaje del mundo. Sería maravilloso tener aquí su homenaje, ante 105.000 seguidores», señaló el presidente del Barcelona sobre la visita sorpresa sin avisar al club de Leo Messi al Camp Nou el pasado domingo por la noche.

«No me arrepiento. El Barça está por encima de todo. No pudo ser. Pero si el homenaje ayuda, pues fantástico», añadió Joan Laporta sobre la salida de Messi, de la que el argentino dijo que fue «rara».

«Por máximo respeto a Messi, a los profesionales del club… no haría una especulación no realista. No corresponde», dijo el presidente culé en una entrevista a Catalunya Radio sobre la posibilidad de volver a ver a Messi con la camiseta del Barcelona.

Laporta también comentó las mejoras del Camp Nou: «Es emocionante estar aquí. Me emociona porque pienso en el pasado, en el presente, imaginar el futuro… es emocionante. La gente está ilusionada y esto se contagia. Vi mucha emoción entre la afición. Es una realidad. Llevamos 15 años con este proyecto. Cuando llegamos nosotros, pensamos que era una acción fundamental para competir a un alto nivel. Lo estamos haciendo en un tiempo rápido, en dos años y medio… pero queremos volver a casa cuanto antes. No me gusta mirar atrás ni las críticas recibidas, esto es un sueño colectivo del barcelonismo, que está ilusionado. Me gusta fijar fechas porque pongo presión. Pero somos adultos y una obra así tiene imponderables. Se Los barcelonistas saben lo que necesita el club, nos daban ánimos».