Laporta: «Respetamos lo que diga la Selección, pero queremos tener a Lamine al ritmo que nos interesa»

Joan Laporta ha valorado en la mañana de este miércoles la polémica y la guerra abierta con la selección española con el caso Lamine Yamal que fue desconvocado en la mañana del lunes por la Federación Española con un duro comunicado hacia la entidad culé. El presidente blaugrana ha defendido los intereses de su club y ha señalado que quieren «tener a su jugador al ritmo que nos interesa». Más claro no se puede ser.

«Disfruta de la vida, del fútbol… es maduro para su edad. No me preocupa su estilo de vida. Se le ha de proteger y ayudar, nosotros y su entorno. Es más maduro que otro chico, ha vivido mucho y lo lleva muy bien. Es un profesional y se entrena como el que más. Tiene la pubalgia, tiene mérito que juegue en el proceso de recuperación. Estoy encantado con él. Como futbolista es un genio y se le ha de proteger. Todavía no ha llegado al punto de máxima excelencia. El mejor del mundo en su posición», comenzó señalando el presidente del Barcelona sobre la situación de Lamine Yamal.

Joan Laporta también valoró la polémica que se ha creado con la selección española respecto al caso Lamine: «Lo notificamos en su momento, cuando el doctor lo dijo. Lo comunicamos. Respetamos lo que diga la selección. No queremos polémicas. Queremos a nuestro jugador al ritmo que nos interesa. El Barça quiere tener a su jugador a disposición del club. Coincide que el reposo es en el parón. No perjudica a la clasificación de la selección, que está casi clasificada».

Laporta también habló de las elecciones en el Barça en esta entrevista a Catalunya Radio: «No estoy pendiente de las elecciones. No pienso en las elecciones. Las haremos cuando más convenga al Barcelona. No seré ventajista. Pensaré en lo que conviene al club y al equipo. Veremos cómo evoluciona el equipo. Serían en un momento que no sea tenso. Esto comporta tensiones internas. Ojalá compitamos en todas las competiciones. No tenemos la fecha aún. Tengo ganas de vivir estos momentos intensamente».