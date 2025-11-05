Joan Laporta pone la fecha definitiva para la vuelta al Camp Nou del Barça: “El 22 o el 29 de noviembre”

Cerca de cumplirse un año de la primera fecha que fijó Joan Laporta para la vuelta del Barça al Camp Nou, el presidente culé ha vuelto a concretar una vez más cuál será esa fecha definitiva en la que podremos ver al primer equipo blaugrana competir en su renovado templo: el 22 ó 29 de noviembre. Esta vez, si nada se trunca, parece que esa fecha es realista, posible, sobre todo teniendo en cuenta que ya recibieron la primera licencia de ocupación y que en los próximos días esperan la segunda fase que permitirá un mayor aforo para dejar de una vez por todos Montjuic.

Joan Laporta se ha venido arriba tras el éxito de la sesión de entrenamiento del Barça de este viernes, la primera toma de contacto no sólo del primer equipo culé sino de la afición con el nuevo Camp Nou, al menos hasta donde se ha avanzando con la remodelación. Los aficionados culés han agotado las entradas para esta cita a pocas horas de la sesión, un test previo y necesario para la vuelta definitiva al estadio en partido oficial.

“Hay muchas ganas de Camp Nou. Estamos muy agradecidos con los socios, socias, aficionados y aficionadas, de que tengan tantas ganas. Que se hayan vendido todas las entradas es una gran noticia. Es un test que debe hacerse. El entrenamiento nos ayudará a saber cómo funcionarán todos los aspectos para organizar un partido de fútbol”, explicaba Joan Laporta ante los medios en territorio belga, tras un encuentro con el alcalde Dirk De Fauw en el Ayuntamiento de Brujas.

El mandamás blaugrana, no sin precaución, ha asegurado que el Barça podrá volver a jugar en el Camp Nou “el 22 o el 29 de noviembre”, fecha de los partidos de Liga como local ante el Athletic de Bilbao y Alavés, respectivamente. “Se ha constatado que está todo listo y ahora haremos un test público para corroborarlo. Salvo imponderable, el regreso tendrá lugar en dichas fechas”, recalcó Joan Laporta.

Según los parámetros y tiempos que calculan desde la cúpula del Barça, el club recibirá la licencia de primera ocupación de la fase 1B en los próximos días, punto clave para la vuelta del primer equipo a su estadio y para dejar de una vez por todas el Estadio Olímpico Lluís Companys. Ésta permitirá al club alcanzar un aforo de alrededor de 45.000 espectadores, cifra comparable a la que pueden albergar en estos momentos en Montjuic, sin perjuicio económico con las taquillas.

Según Sport, el Barça debe recibir esta licencia entre el 12 y el 15 de noviembre, si nada se trunca o existen interferencias, como así ha pasado en otras ocasiones. Las obras de este sector están ya finiquitadas desde hace días y los operarios trabajan en desperfectos e irregularidades menores para solventar y alcanzar el OK del equipo técnico del Ayuntamiento de Barcelona.

Así, el disputado ante el Elche de este pasado domingo podría haber sido el último del Barça en Montjuic. El equipo que entrena Hansi Flick disputa sus dos próximos partidos como visitante, el de este miércoles en Brujas de Champions League y el de este domingo de Liga ante el Celta de Vigo en Balaídos. Después, parón de selecciones y será tras éste cuando se dé el regreso al Camp Nou en partido oficial como primera opción, el 22 de noviembre ante el Athletic de Bilbao, o de no llegar a tiempo para éste, sería el siguiente ante el Alavés el 29 de noviembre, ambos del campeonato doméstico.