El Barcelona se viene arriba con el Camp Nou y pide albergar la final de la Champions de 2029

El Barcelona se viene arriba con el nuevo Camp Nou y ya quiere albergar finales de Champions League. Así lo ha hecho público la UEFA, que ha confirmado que el FC Barcelona es uno de los clubes que ha presentado su interés, a través de la Real Federación Española de Fútbol, para ser la sede de la final de la Champions League en 2029.

«La UEFA confirma que ha recibido declaraciones de interés de 15 federaciones miembro para albergar las finales de 2028 y 2029 de la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la UEFA Conference League y la UEFA Women’s Champions League”» informaba el organismo europeo en un breve comunicado en el que presenta a todos los candidatos para albergar las finales de Champions League de 2028 y 2029, entre ellos el Barcelona y el Camp Nou: «Las declaraciones de interés no son vinculantes, y las propuestas definitivas deben presentarse junto con los dosieres de candidatura antes del 10 de junio de 2026».

El plazo para que las federaciones de cada país presentaran sus candidaturas finalizó este pasado 22 de octubre y este viernes la UEFA ha anunciado los que se han presentado, aunque no tendremos veredicto hasta el próximo mes de septiembre: «El Comité Ejecutivo de la UEFA designará a las federaciones anfitrionas de las ocho finales en septiembre de 2026. El procedimiento de licitación para la selección de las sedes que acogerán las finales de las competiciones de clubes de la UEFA de 2028 y 2029 se inició el 11 de julio de 2025, y el plazo para que las federaciones manifestaran su interés finalizó el 22 de octubre de 2025».

En cuanto a la final de la Champions League, parece seguro que en 2028 se celebrará la final del máximo torneo continental en Alemania, en el Allianz Arena del Bayern de Múnich, ya que es la única candidatura presentada. En cuanto a la del Barça en 2029 tendrá que lidiar con otra propuesta presentada, en este caso una con dilatada trayectoria como es la de Wembley, en Londres.

Por otro lado, la del Camp Nou no es la única candidatura presentada por la RFEF. San Mamés también se ha postulado para volver a acoger la final de la Champions League femenina, en este caso para la edición de 2028, donde pugnará por celebrarla ante el Parc Olympique Lyonnais (Lyon-Décines, Francia), el St. Jakob Park (Basilea, Suiza) y el Ali Sami Yen Stadium (Estambul, Turquía).

Las candidaturas presentadas ante la UEFA

Final de la UEFA Champions League

2028

Alemania: Múnich, Fußball Arena München

2029

Inglaterra: Londres, Wembley Stadium

España: Barcelona, Camp Nou

Final de la UEFA Europa League

2028

Francia: Lyon-Décines, Parc Olympique Lyonnais o París, Parc des Princes (sólo una ciudad anfitriona o sede puede ser confirmada al enviar la candidatura)

Italia: Turín, Juventus Stadium

Rumanía: Bucarest, National Arena

Serbia: Belgrado, National Stadium

2029

Francia: Lyon-Décines, Parc Olympique Lyonnais o París, Parc des Princes (sólo una ciudad anfitriona o sede puede ser confirmada al enviar la candidatura)

Italia: Turín, Juventus Stadium

Rumanía: Bucarest, National Arena

Turquía: Ankara, Ankara 19 Mayıs Stadium

Final de la UEFA Conference League

2028

Francia: Lille, Stade Pierre-Mauroy

Hungría: Budapest, Puskás Aréna

Italia: Turín, Juventus Stadium

Kazajstán: Astana, Astana Arena o Almaty, Almaty Stadium (sólo una ciudad anfitriona o sede puede ser confirmada al enviar la candidatura)

Polonia: Gdańsk, Arena Gdańsk

2029

Finlandia: Helsinki, Estadio Olímpico de Helsinki

Francia: Lille, Stade Pierre-Mauroy

Hungría: Budapest, Puskás Aréna

talia: Turín, Juventus Stadium

Kazajstán: Astana, Astana Arena o Almaty, Almaty Stadium (sólo una ciudad anfitriona o sede puede ser confirmada al enviar la candidatura)

Polonia: Gdańsk, Arena Gdańsk

Final de la UEFA Women’s Champions League

2028

Francia: Lyon-Décines, Parc Olympique Lyonnais

España: Bilbao, Estadio de San Mamés

Suiza: Basilea, St. Jakob Park

Turquía: Estambul, Ali Sami Yen Stadium

2029