El Barcelona anuncia su regreso al Camp Nou con un entrenamiento a puerta abierta

El Barcelona ha anunciado oficialmente su regreso al Camp Nou a primera hora de este viernes. El equipo azulgrana volverá a su estadio aún en remodelación el próximo 7 de noviembre en un entrenamiento a ‘puerta abierta’ por el que cobrará 5 euros a sus socios y 10 al público general con fines donativos. Arrancará a las 11:00 horas y el aforo se acotará a 23.000 espectadores.

El Barça ya intentó volver al Camp Nou para el Joan Gamper, incluso su presidente Joan Laporta lo anunció, pero tuvo que echar marcha atrás por la lenta evolución de las obras del estadio. Luego trató de hacerlo en Liga y tampoco puedo y por fin el ‘regreso’ del próximo viernes será un test de cara a futuros eventos, ya que la entidad necesita económicamente jugar de nuevo ante gran parte de su afición y sacar rédito de su feudo tradicional.

Comunicado de la vuelta al Camp Nou

«El primer equipo de fútbol masculino del FC Barcelona volverá oficialmente al Spotify Camp Nou el próximo viernes 7 de noviembre, para llevar a cabo un entrenamiento a puertas abiertas ante la afición blaugrana, que tanto deseaba volver a casa y reencontrarse con el equipo. Esta sesión servirá también como test técnico y operativo para comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas, accesos y diferentes aspectos de la instalación, en el marco del proceso de reapertura progresiva del estadio.

El entrenamiento comenzará a las 11:00 h, y el Spotify Camp Nou abrirá sus puertas a las 9:30 h. El aforo será de 23.000 espectadores, ubicados en la zona de Tribuna y Gol Sur, correspondientes a la Fase 1A, de la cual el Club ya dispone de la licencia de primera ocupación.

Venta de entradas:

La venta de entradas se activará hoy, a las 11:00 h. Durante las primeras 48 horas, la venta será exclusiva para socios y socias, que podrán adquirir una única entrada por clave de socio y sin posibilidad de acompañantes. Una vez finalizado este periodo, la venta se abrirá también al público general.

El precio de las entradas será de 5 € para socios y socias, y de 10 € para el público general.

Toda la recaudación se destinará íntegramente al proyecto Pulseras Blaugranas, impulsado por la Fundación Barça. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar el bienestar emocional de los niños y adolescentes hospitalizados, así como el de sus familiares, y al mismo tiempo impulsar la investigación de terapias innovadoras que contribuyan a mejorar la evolución de las enfermedades.

El equipo está ilusionado por volver a recibir a la afición del Barça en su nueva casa y compartir con ellos este primer reencuentro en el Spotify Camp Nou. En los próximos días, el Club facilitará toda la información relativa a los accesos y recomendaciones de movilidad para esta jornada especial».