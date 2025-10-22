La UEFA celebra el fracaso de Tebas con el partido en Miami: «Debe jugarse en casa»

La UEFA ha emitido un comunicado en el que «celebra» la cancelación del partido que pretendía llevar Javier Tebas a Miami. Tras conocer la decisión, el organismo presidido por Aleksander Ceferin se ha pronunciado mediante un escrito en el que «reitera su clara oposición a que los partidos de las ligas nacionales se disputen fuera de su país de origen», pese a que de primeras autorizaron el encuentro de forma excepcional

«La UEFA celebra la decisión de la Liga», empieza diciendo el comunicado emitido por la UEFA sobre el partido en Miami. «Tras la reunión de su Comité Ejecutivo celebrada el mes pasado en Tirana, la UEFA llevó a cabo nuevas consultas con las partes interesadas para evaluar el alcance de las implicaciones de la cuestión, a raíz de las solicitudes recibidas de las federaciones nacionales de fútbol de España e Italia», añade.

El organismo europeo resalta que «esa consulta confirmó la falta generalizada de apoyo que ya habían manifestado los aficionados, otras ligas, clubes, jugadores e instituciones europeas en torno al concepto de trasladar al extranjero los partidos de las ligas nacionales».

«Sin embargo, dado que el marco normativo pertinente de la FIFA —actualmente en revisión— no es lo suficientemente claro y detallado, el Comité Ejecutivo de la UEFA ha tomado con reticencia la decisión de aprobar, con carácter excepcional, las dos solicitudes que se le han remitido. La UEFA contribuirá activamente al trabajo que está llevando a cabo la FIFA para garantizar que las futuras normas defiendan la integridad de las competiciones nacionales y el estrecho vínculo entre los clubes, sus aficionados y las comunidades locales», añade.

Al anunciar la decisión, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, declaró: «Los partidos de liga deben jugarse en casa; cualquier otra cosa privaría de sus derechos a los fieles aficionados que acuden a los partidos y podría introducir elementos distorsionadores en las competiciones. Nuestra consulta confirmó la magnitud de estas preocupaciones. Me gustaría dar las gracias a las 55 federaciones nacionales por su compromiso constructivo y responsable en un tema tan delicado».

«Aunque es lamentable tener que permitir que estos dos partidos se disputen, esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente. Nuestro compromiso es claro: proteger la integridad de las ligas nacionales y garantizar que el fútbol siga arraigado en su entorno local», concluye el presidente de la UEFA.

Comunicado completo de la UEFA

Paralelamente, todas las federaciones nacionales de la UEFA confirmaron su compromiso de consultar con la UEFA antes de presentar cualquier solicitud futura. De este modo, expresaron su determinación colectiva de salvaguardar los intereses generales del fútbol europeo.

