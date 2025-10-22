AFE retrata a Tebas tras su fracaso con Miami: «Presionaron, pero sin futbolistas no hay fútbol»

AFE ha emitido un comunicado tras la cancelación del partido en Miami en el que deja retratado a Javier Tebas, presidente de la Liga. En el mismo, el sindicato de jugadores denuncia «las enérgicas y constantes presiones» que han sufrido los futbolistas por el partido de Miami. La Liga ha intentó por todos los medios evitar que los jugadores llevaran a cabo su protesta en la jornada pasada, pero no lo lograron y el organismo presidido por David Aganzo saca pecho de «la fortaleza» de los futbolistas y lanza un mensaje claro: «Sin futbolistas no hay fútbol».

«La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) considera que el anuncio oficial de la Liga sobre la cancelación de la disputa de un partido del Campeonato Nacional de Liga de Primera División de España en Estados Unidos confirma las continuas contradicciones de la patronal sobre un proyecto propuesto, impulsado y gestionado por la Liga que modificaba el modelo de la competición y, como consecuencia, afectaba de forma directa las condiciones laborales de los futbolistas», comienza diciendo el comunicado.

AFE ataca a Javier Tebas, presidente de la Liga, en su escrito: «Ante la falta de transparencia, diálogo y coherencia de la institución presidida por Javier Tebas, los futbolistas se pronunciaron durante la pasada jornada de forma unánime en el terreno de juego para lanzar un potente mensaje: sin futbolistas no hay fútbol. El sindicato quiere poner en valor la unidad de los jugadores durante los últimos meses y la fortaleza que han demostrado en la defensa de sus derechos laborales ante las enérgicas y constantes presiones que han sufrido durante los últimos días ante el ejercicio de su libertad de expresión».

Comunicado de AFE

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) considera que el anuncio oficial de LALIGA sobre la cancelación de la disputa de un partido del Campeonato Nacional de Liga de Primera División de España en Estados Unidos confirma las continuas contradicciones de la patronal sobre un proyecto propuesto, impulsado y gestionado por LALIGA que modificaba el modelo de la competición y, como consecuencia, afectaba de forma directa las condiciones laborales de los futbolistas.

Ante la falta de transparencia, diálogo y coherencia de la institución presidida por Javier Tebas, los futbolistas se pronunciaron durante la pasada jornada de forma unánime en el terreno de juego para lanzar un potente mensaje: sin futbolistas no hay fútbol. El sindicato quiere poner en valor la unidad de los jugadores durante los últimos meses y la fortaleza que han demostrado en la defensa de sus derechos laborales ante las enérgicas y constantes presiones que han sufrido durante los últimos días ante el ejercicio de su libertad de expresión.

LALIGA debe respetar y atender las reivindicaciones y requerimientos de los futbolistas como actores principales de nuestro deporte y como parte determinante en la toma de decisiones ante los retos de futuro que afectan, fundamentalmente, a sus condiciones laborales.