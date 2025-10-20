Tebas no para y ahora amenaza a la AFE con pagar los daños ocasionados por las protestas de los futbolistas

Javier Tebas ha actuado contra la AFE después de organizar las protestas de los futbolistas en la novena jornada. En todos los partidos del pasado fin de semana, el mundo observó cómo los primeros 15 segundos ningún equipo jugó al fútbol para plantarse en contra de Miami. Un golpe que dio de lleno al presidente de la Liga y del que ha respondido con una carta directa al propio presidente del sindicato de los jugadores.

En un primer intento, la propuesta de Tebas era clara: boicotear la retransmisión. Desde el Oviedo-Espanyol del pasado viernes, la televisión nunca enfocaba el césped cuando pitaba el árbitro el comienzo del encuentro. Una jugada que no pasó desapercibida y que fue muy criticada al considerarla una total censura a la libertad de expresión. Ahora, el siguiente movimiento ha vuelto a generar controversia entre la AFE.

Este lunes, David Aganzo habría recibido un informe en el que se detalla toda la información sobre el proyecto del Villarreal-Barcelona que está previsto jugarse el próximo 12 de diciembre. Además, han recordado al sindicato su intención de volver a sentarse a hablar en la Comisión Paritaria programada para el 24 de octubre a las 09:00h. Una cita en la que, de momento, no ha recibido confirmación de que vaya a presentarse la AFE. Todo ello avisando de que en las reuniones previamente solicitadas son totalmente independientes, según informa la Cope.

Aunque parece una fórmula que podría acercar posturas y zanjar el asunto, la Liga insistió en que estarían valorando todos los daños ocasionados a raíz de las protestas y actuar judicialmente en consecuencia. Dicha carta habría sido enviada a clubes y jugadores para concienciar de que sus actuaciones perjudican la imagen de la Liga. Un nueva ataque de Tebas silenciar a los clubes que no están de acuerdos con un peligroso precedente que adultera la competición.