El Barça se suma a la protesta por el partido en Miami con sus aficionados pitando y Tebas censurando

El Barcelona se sumó a la protesta convocada por AFE y los capitanes de Primera contra el partido en Miami quedándose parados durante los primeros 15 segundos de partido contra el Girona. El equipo de Míchel sacó de centro y los jugadores culés se sumaron a la causa. Mientras, la grada blaugrana presente en el Olímpico de Montjuic pitó la acción y la Liga de Tebas volvió a censurar la imagen ofreciendo un plano desde fuera del estadio.

Tres partidos de Liga llevamos en esta novena jornada y tres censuras de Tebas para intentar ocultar las protestas de los jugadores por el partido que se va a jugar en Miami en el mes de diciembre. En el Oviedo-Espanyol no ofrecieron ni una sola imagen, en el Sevilla-Mallorca ofrecieron un plano cenital cerrado y en el Barcelona-Girona volvieron a censurar la imagen con un plano desde fuera del estadio donde apenas se podía distinguir a los jugadores.

Unas protestas a las que los jugadores del Barcelona se unieron. Fue el Girona quien sacó de centro, por lo que los jugadores culés no tuvieron otra que sumarse a la protesta de 15 segundos. Los 22 protagonistas estuvieron parados durante el inicio de partido mientras que la afición azulgrana silbó esta acción antes del partido, dejando claro que está a favor de su club y de la Liga de Tebas para disputar ese partido.

Unas protestas de los jugadores de la Liga que se llevarán a cabo en todos los partidos de la novena jornada. Estaba diseñado que el Barcelona no la iba a seguir, y así lo comunicó AFE en su comunicado. Pero al final, el conjunto azulgrana no tuvo otra y se tuvo que unir a estas protestas, a pesar de ser uno de los dos clubes implicados en el partido de Miami junto al Villarreal.