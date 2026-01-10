Musonda, ex del Chelsea, estremece al mundo del fútbol: «Me quedan días de vida»

Lamisha Musonda, ex jugador del Chelsea e internacional con las categorías inferiores de la selección de Bélgica, estremece al mundo del fútbol desvelando en sus redes sociales que le quedan «días de vida». El joven, hermano del que fuera jugador del Real Betis Charly Musonda, no da muchos detalles de la grave enfermedad que padece, pero asegura que no tiene cura y que va a fallecer pronto.

«Al darme cuenta de que solo me quedan unos días, también me doy cuenta de que tuve a mucha gente a mi lado y siempre atesoraré los recuerdos. La vida es dura, pero es magnífica. La vida está llena de altibajos, y nadie puede comprender realmente el dolor que se siente. Estos dos últimos años han sido particularmente difíciles y desafiantes para mí. Con gran tristeza les anuncio que estoy luchando por recuperar mi salud», escribió el ex futbolista de 33 años tras mucho tiempo inactivo en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lamisha Musonda (@lamishamusonda)

El desgarrador testimonio de Musonda

«Esta es la razón por la que he estado ausente de las redes sociales. Debo afrontar la realidad: mi salud es crítica y ahora estoy luchando por sobrevivir. Su ayuda y sus oraciones serán de gran ayuda en este momento. Mi familia y yo estamos luchando, y no me rendiré hasta mi último aliento. Tuve la suerte de tener una infancia hermosa y aún tengo mucho que ofrecer. Pero hay muchísima gente maravillosa a la que me habría encantado agradecer en persona, y el hecho de que quizás no tenga la oportunidad me entristece profundamente», añadió.

Dos días antes, escribió esto: «La vida tiene tantos altibajos y nadie sabe realmente el dolor con el que estás tratando. Estos han sido un par de años duros y agotadores para mí. Mi familia y yo estamos peleando y no me rendiré hasta que sea la hora de mi último aliento. Como puedes ver aquí, he sido bendecido con una hermosa etapa temprana de mi vida… mucho más que dar. Pero hay tantas personas maravillosas que desearía tener la oportunidad de agradecer, cara a cara. Me duele no tener la oportunidad de hacerlo. Los amo a todos».

Musonda fichó por el Chelsea en 2012 procedente del Anderlecht. El belga tuvo la oportunidad de disputar partidos con el club londinense, en el primer equipo, después de pasar dos años en la cantera de Stamford Brigde. Después vino a España con su hermano, que fichó por el Real Betis, y pasó por clubes como Llagostera o Palamós. En cuanto a Charly Musonda, perteneció al Chelsea bastante más tiempo, y fue cedido a clubes como el Betis o el Celtic. Posteriormente militó en el Levante, antes de retirarse definitivamente en junio de 2025 después de su paso por Chipre.