Desaparece en extrañas circunstancias tras cambiar de equipo Charly Musonda: «No sabemos nada de él»

El ex del Betis y del Chelsea Charly Musonda se encuentra en paradero desconocido. El canterano del conjunto blue debía haberse incorporado al trabajo con el Zulte Waregem belga, pero desde hace unos días no logran dar con él. El jugador pidió unos días libres por «motivos familiares», pero no ha vuelto a dar señales de vida. «No ha aparecido. No sabemos nada de él», dicen en el club belga al que se incorporaba este verano como uno de los más destacados fichajes.

«No sabemos cuándo volverá a entrenar. ¿Si regresará alguna vez? No tenemos ni idea», ha reconocido el director general del equipo, Eddy Cordier. «Simplemente no ha aparecido, y tampoco hemos sabido nada de él», añadió Cordier, que también había asegurado que Musonda les había dejado muy buena impresión en los entrenamientos y las pruebas que hizo para el equipo. «No sé si debemos seguir confiando en él porque no ha estado desde el entrenamiento de hace unas semanas y no ha habido contacto», dijo.

Musonda llegaba a la liga belga como un importante refuerzo para el Zulte Waregem. Formado en el Chelsea, pasó un tiempo en el Betis adonde llegó en el mercado invernal de la temporada 2015/2016, disputando 24 partidos en la liga española con la camiseta verdiblanca. Después regresó a la Inglaterra y se marchó cedido a Celtic de Glasgow o el Vitesse.