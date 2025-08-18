Cuelgan un retrato de Felipe VI boca abajo en una plaza de Amer, el pueblo de Puigdemont

Nueva muestra de odio al Rey y a España por parte del independentismo en Cataluña. Durante las celebraciones de las fiestas mayores de Amer (Gerona), que concluyeron el 17 de agosto, los organizadores desplegaron una controvertida pancarta que muestra al Rey Felipe VI en posición invertida, una clara falta de respeto a la institución monárquica por parte de aquellos que luego dan lecciones de democracia.

La imagen de esta manifestación simbólica fue difundida a través de la red social ‘X’ por Joan Plana Sagué, edil del Ayuntamiento de Roses. «Estos días, en Amer, en la comarca de la Selva, ¡también es fiesta mayor! Con el baile de la tradicional Sardana del Alcalde, reconocida como elemento festivo patrimonial de interés nacional», escribió Plana Sagué resaltando la foto boca abajo de Felipe VI. .

Esta no representa un caso aislado, ya que expresiones similares de rechazo a la Corona se registraron durante las fiestas mayores de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) el pasado 6 de agosto. La imagen y la ofensa al monarca no han pasado desapercibidas en redes.

Son las fiestas de AMER, el pueblo de Puigdemont, y su ayuntamiento no podía dejar pasar la oportunidad de exhibir su odio al Rey y a España con una gran pancarta en su fachada ¿Cómo desaprovechar una fiesta popular para continuar inculcando la hispanofobia a niños y mayores?… pic.twitter.com/IEhmf7ieZd — Impulso Ciudadano (@Impulso_Ciudada) August 17, 2025

Amer es el pueblo de Carles Puigdemont, líder de Junts per Catalunya. Puigdemont nació allí en 1962 y mantiene fuertes lazos emocionales y políticos con este pequeño municipio gerundense de unos 2.400 habitantes. Su familia regenta la pastelería Ca la Mènia, un negocio tradicional muy conocido en la comarca de la Selva. Antes de su carrera en la política catalana, Puigdemont fue alcalde de Girona (2011-2016), pero siempre mantuvo su residencia oficial en Amer.