Éstas son las plantas que puedes tener en tu casa y soportan la calefacción

Durante el invierno, es común que las plantas domésticas pierdan vitalidad y brillo. Las puntas secas en las hojas, pese a un riego regular, suelen deberse a la baja humedad ambiental provocada por la calefacción y a las corrientes de aire caliente que aceleran la deshidratación.

Mientras muchas plantas tropicales muestran estrés visible, algunas especies toleran mejor los ambientes secos. Plantas como la sansevieria, la zamioculca o el ficus elástica están adaptadas para conservar agua en sus tejidos o poseen hojas que reducen la pérdida de humedad. Conociendo estas características, es posible mantenerlas saludables durante los meses fríos y la temporada de calefacción intensa.

Sansevieria o lengua de suegra

La sansevieria destaca por sus hojas carnosas, que funcionan como auténticos depósitos de agua. Esta planta tolera perfectamente el aire seco, ya que cierra sus estomas durante el día, limitando la transpiración. En invierno, puede pasar semanas sin riego, lo que la convierte en una de las especies más resistentes para interiores con calefacción.

Zamioculca o planta ZZ

La zamioculca se caracteriza por sus tallos gruesos y hojas brillantes, que retienen la humedad de manera eficiente. Su crecimiento se origina en un rizoma subterráneo que almacena reservas de agua, permitiéndole soportar periodos prolongados de sequedad y adaptarse a ambientes con calefacción o baja humedad.

Ficus elastica

El ficus elástica destaca por sus hojas gruesas y cerosas, que actúan como una barrera natural frente a la deshidratación. Aunque prospera con humedad moderada, puede adaptarse al aire seco siempre que se eviten corrientes directas de calor, lo que lo convierte en una planta ideal para interiores con calefacción.

Pothos

El pothos es una trepadora muy flexible y adaptable, capaz de prosperar en distintos ambientes. Sus raíces aéreas le permiten absorber agua del sustrato de manera eficiente, compensando la sequedad del aire y manteniendo sus hojas sanas incluso con calefacción.

Philodendron scandens o filodendro corazón

El Philodendron scandens, también conocido como filodendro corazón, es una planta de hojas acorazonadas que comparte la resistencia del pothos. Durante el invierno su crecimiento se ralentiza, lo que disminuye sus necesidades de riego y le permite adaptarse bien a ambientes con calefacción.

Aglaonema

El Aglaonema, conocido como planta china, destaca por sus hojas variegadas y su notable resistencia. Se adapta perfectamente a interiores con calefacción, ya que tolera luz indirecta y niveles bajos de humedad, manteniéndose saludable durante los meses fríos.

Aspidistra elatior o plantas de salón

La Aspidistra elatior, o planta de salón, es célebre por su resistencia extrema. Soporta negligencia, baja iluminación y aire seco, mientras que sus hojas rígidas y su crecimiento lento la convierten en una opción perfecta para interiores con calefacción constante.

Así debes cuidar a tus plantas durante el invierno

Aunque estas plantas toleran bien la calefacción, conviene seguir algunas precauciones para evitar su deshidratación.

Colócalas a más de un metro de radiadores y rejillas de ventilación, en zonas sin corrientes pero con luz indirecta. Reduce la frecuencia de riego, dejando que los primeros 3-4 cm de sustrato se sequen antes de volver a regar, ya que el exceso de agua con raíces inactivas puede provocar pudrición.

Limpia el polvo de las hojas cada dos semanas para mantener la capacidad fotosintética. Agrupar varias plantas ayuda a crear un microclima húmedo, y colocar una bandeja con guijarros y agua bajo las macetas aporta humedad por evaporación sin mojar las raíces. Los humidificadores son útiles, pero deben usarse con moderación, ya que el exceso de humedad en ambientes cálidos puede favorecer hongos.