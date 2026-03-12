Los expertos avisan sobre los sitios favoritos de las ratas y qué hacer si tienes una plaga

Las ratas son conocidas por ser transmisoras de numerosas enfermedades, razón por la cual es fundamental eliminarlas a la mínima evidencia de una posible plaga de ratas para evitar problemas de higiene y salud. La especie más común es la rata gris, un pequeño roedor que accede a los hogares en busca de alimento y puede tener camadas de varias crías y se reproducen con rapidez, sobre todo si las condiciones de refugio, alimento y humedad son favorables.

Pero, ¿cómo es posible reconocer una plaga de ratas? Uno de los indicios más claros y frecuentes es la presencia de excrementos cilíndricos y largos. Además, es habitual encontrar manchas de grasa y escuchar ruidos nocturnos en paredes y techos. En espacios poco ventilados, como baños o trasteros, también es habitual un olor tan característico como desagradable.

Adiós a la plaga de ratas en casa

«En sólo una hora puedes deshacerte de todas las ratas sin usar veneno y sin gastar casi nada. Para prepararlo, coge un recipiente y añade cuatro cucharadas de bicarbonato de sodio y una cucharada de queso rallado. El queso rallado es fundamental porque es lo que atraerá a las ratas hacia la mezcla para acabar con la plaga. A continuación, mezcla bien ambos ingredientes hasta que queden completamente integrados. Una vez listo, reparte la mezcla en pequeños recipientes y colócalos en las zonas donde suelan aparecer las ratas o donde sospeches que se mueven con frecuencia».

A día de hoy, los peligros más importantes que se derivan de la presencia de ratas en las viviendas son varios. En primer lugar, dañan las instalaciones eléctricas, ya que los roedores se caracterizan por roer aquello que encuentran y en muchas ocasiones pueden ser los cables de la casa. También transmiten enfermedades: los roedores, y las ratas en particular, son conocidos vectores de patógenos. Además, provocan daños en embalajes y objetos, ya que buscan cualquier posible fuente de alimento, por lo que es habitual encontrar envases de comida o paquetes mordidos.

Para saber si hay ratas en casa no es necesario verlas directamente. Uno de los signos más claros es encontrar alimentos o materiales roídos, como papeles o cartones. También se pueden identificar por los sonidos nocturnos que producen al moverse o roer. Otro indicio son las manchas grisáceas, negras o marrones que dejan al rozar superficies. Por último, la presencia de excrementos u orina, acompañada de un fuerte olor similar al amoníaco, confirma la posible presencia de estos roedores.

¡Cuidado con el jardín!

Con la primavera a la vuelta de la esquina, muchos empiezan a sacar los muebles del jardín, limpiar la terraza o pensar en la primera barbacoa del año. Sin embargo, los expertos advierten de que estos espacios al aire libre también pueden convertirse en un auténtico refugio para las ratas. Entre las señales más claras de su presencia están los pequeños excrementos, agujeros o madrigueras cerca de terrazas y estructuras del jardín. También es habitual ver manchas oscuras en paredes y vallas, ya que las ratas suelen desplazarse pegadas a ellas cuando exploran nuevos lugares.

En el jardín, hay varios elementos que pueden favorecer su aparición. Por ejemplo, los jacuzzis o pequeños estanques pueden atraerlas porque les proporcionan agua. Los muebles de exterior también se pueden convertir en escondites donde refugiarse, especialmente bajo los cojines o en huecos poco visibles. Las terrazas de madera son otro lugar habitual donde pueden anidar, ya que el espacio bajo la estructura está seco y protegido.

El experto en control de plagas, David Parnell, ha explicado en «This is Money» , «resolver los problemas de ratas se basa en el sentido común, y una vez que se conocen algunos datos básicos sobre sus necesidades, es pan comido. ¡Claro que la industria del control de plagas no quiere que lo sepas!»

Enfermedades que pueden transmitir

Los roedores pueden ser portadores de numerosos microorganismos patógenos, como bacterias, virus, protozoos o parásitos.

Las enfermedades se pueden transmitir de varias formas. Por ejemplo, al contaminar alimentos o agua con su orina y sus heces, o de forma indirecta a través de parásitos como pulgas y garrapatas. Entre las enfermedades asociadas a los roedores se encuentran la leptospirosis, la bartonelosis, la fiebre por mordedura de rata, la peste, el hantavirus, la tularemia o la toxoplasmosis. Algunas de estas infecciones pueden provocar síntomas como fiebre, dolor muscular, vómitos o diarrea.

En definitiva, una plaga de ratas es un riesgo real para la salud y la seguridad del hogar, y detectar a tiempo indicios como ruidos, excrementos, manchas o materiales roídos es clave para evitar que la infestación se agrave. Si el problema persiste o aumenta, lo más recomendable es recurrir a profesionales de control de plagas.