Los mejores trucos para dormir en verano cuando hace mucho calor si no tienes aire acondicionado
Toma nota de estos trucos para dormir bien en verano
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Si no tienes aire acondicionado, puedes disfrutar de los mejores trucos para poder dormir bien este verano. Las altas temperaturas han llegado, antes quizás de lo esperado, nos enfrentamos a una serie de situaciones que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Con la mirada puesta a ciertos cambios que serán los que pueden hacer realidad esta situación del todo inesperada. Estas temperaturas que por el día no paran de subir, son un problema cuando llega la noche.
Descansar puede acabar siendo complicado, en especial si descubrimos que estaremos ante un cambio de tendencia que, sin duda alguna acabará siendo lo que nos acompañará en breve. Este verano podemos esperar unas altas temperaturas que no dejarán de subir y puede que nos compliquen un poco más la existencia. En especial cuando lo que queremos es descansar un poco más lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada detalle cuenta. Este tipo de trucos que tenemos que empezar a tener en consideración, sobre todo si lo que queremos es descansar un poco mejor, las altas temperaturas no deberían ser un problema.
Si no tienes aire acondicionado
El aire acondicionado se ha convertido en un elemento esencial que hasta la fecha no sabíamos que podría acabar siendo un imprescindible este verano. Tocará estar preparados para una serie de situaciones que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.
Estos trucos son los que se han acabado convirtiendo en virales y no es casualidad. Tendremos que empezar a tener en consideración determinados cambios que hasta el momento nadie hubiera imaginado y pueden ser claves en estos días.
Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que quizás cada detalle cuenta. Este elemento que puede acabar de darnos lo que queremos estará en una posición complicada.
Este tipo de elementos que tenemos en nuestro poder, pueden acabar siendo los que nos harán sentir especialmente mal con un aire acondicionado que quizás tenemos todo el día puesto, pero no lo necesitamos por las noches. Existen unos trucos que debemos tener en cuenta para conseguir descansar de la mejor manera posible, sin complicaciones. Si no tienes aire acondicionado y de igual forma quieres descansar, puedes hacerlo sin gastar ni un euro.
Podrás dormir en verano cuando haga mucho calor con estos trucos
Las noches tropicales, son aquellas en las que el termómetro no baja de los 20 grados o más. Una temperatura a la que no estamos acostumbrados y nos invita a saber en todo momento qué podemos esperar. Es hora de conseguir un cambio de tendencia que puede ser esencial.
Los expertos de Velfont nos dan una serie de consejos que nos ayudarán a dormir bien por la noche, es cuestión de ponerse manos a la obra con ellos:
- El algodón es más fresco. Siempre que puedas, escoge prendas de algodón para la noche. Desde las sábanas, hasta el pijama. El algodón transpira más y mejor y, por tanto, consigue airear más el ambiente durante la noche.
- Pon en la nevera tu pijama. Otra estrategia que puede ayudarte a bajar un poco tu temperatura corporal puede ser la de meter tu pijama en la nevera unos minutos antes de acostarte. Aunque pueda parecer un tanto descabellado, es una técnica que funciona muy bien.
- Utiliza el método egipcio. Muchas de las técnicas que se utilizan para combatir las noches de intenso calor tienen su origen en el antiguo Egipto. En parte, porque, presumiblemente, ellos también tenían problemas para conciliar el sueño durante el verano. El método egipcio propone mojar una toalla lo suficientemente grande como para cubrir tu cuerpo por entero en agua fría. Luego, se escurre hasta que la toalla no gotee ni moje pero sí permanezca húmeda. El último paso es utilizar la toalla húmeda como si fuera la sábana.
- Utiliza ropa ancha. Muchos aseguran que lo mejor para las noches de verano es dormir desnudo. Esto no es exactamente así cuando se trata de una noche especialmente calurosa ya que la humedad del sudor permanece en tu cuerpo y la sensación de calor aumenta. Ir con un pijama muy ancho y cómodo puede ser igualmente eficiente y puede servir para evitar levantarse empapado en sudor.
- Utiliza correctamente el ventilador. El ventilador es un recurso que puede salvarte de más de una noche de insomnio veraniego. Aunque, según cómo lo utilices, puedes multiplicar sus efectos refrescantes. Alinéalo con la ventana para crear una corriente de aire más fresquita y potente.
- Instala tu cama en el jardín. Si tienes posibilidad, una buena idea puede ser la de trasladar un colchón a la terraza o al jardín. Cuando te veas realmente superado por la situación, abandona tu cuarto para refugiarte en el fresco de la noche.
- Hidrátate correctamente. Durante el verano, se suda más y el cuerpo pierde más agua. Es necesario reponer los líquidos y estar correctamente hidratado antes de acostarse. Según apuntan los expertos, en verano, lo recomendable es beber entre 2,5 y 3 litros.
- Pon tu colchón en el suelo. Aunque parezca un disparate, tiene mucho sentido. El aire frío baja porque tiene más densidad y, por tanto, tiende a permanecer más pegado a la tierra. Merece la pena bajar “la latitud” de tu cama y trasladarte al suelo. ¡Seguro que notas la diferencia!
- Cena ligero. Si te das un atracón durante la cena te va a costar mucho conciliar el sueño. Lo ideal es cenar fruta fresca y cereales y evitar el alcohol y los embutidos.