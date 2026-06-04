3 formas de desatascar los desagües de tu casa para que vuelvan a drenar correctamente y estén impecables sin llamar a un fontanero

Los desagües de tu casa pueden volver a drenar correctamente y estén impecables sin llamar a un fontanero. Este problema que puede afectarnos más de lo que nos imaginaríamos, puede acabar siendo la antesala de algo más, de un cambio de tendencia que deberemos empezar a visualizar lo antes posible. Estos días en los que realmente podremos empezar a descubrir la esencia de este tipo de trucos caseros que pueden ahorrarnos más de una sorpresa del todo inesperada, en unas jornadas en las que todo puede pasar.

Deberemos estar preparados para lo peor, con unas temperaturas que suben y bajan desde un punto de vista que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Es hora de descubrir la esencia de este tipo de formas de conseguir lo que queremos que implica ahorrar un poco de dinero. Estos días que tenemos por delante, descubriremos un plus de buenas sensaciones, de la mano de una serie de cambios que acabarán marcando la diferencia. Puedes drenar los desagües de tu casa correctamente sin necesidad de llamar al fontanero.

Estarán impecables sin llamar a un fontanero

Antes que nada, debemos tener en cuenta que un buen fontanero puede solucionarnos más de un problema y es importante contar siempre con estos profesionales. No es que no tengamos que llamarlos, sino que simplemente deberemos estar preparados para una serie de cambios que pueden llegar en estas próximas jornadas.

Cuando el calor se convierte en una realidad y podemos empezar a ver llegar un cambio de tendencia importante. Tocará saber en todo momento, como conseguir que nuestros desagües no sufran las consecuencias de estos cambios de tiempo que tenemos por delante.

Sin duda alguna, tocará saber la manera en la que los mantendremos en perfectas condiciones, con ciertos elementos que pueden acabar de convertirse en la antesala de algo más. Estos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de tal forma que tendremos que estar preparados para poder afrontar los problemas del día a día de la mejor manera posible.

No tendrás que llamar al fontanero, sino que podrás obtener aquello que deseas a de una forma fácil y sencilla, es cuestión de ponerse manos a la obra consiguiendo aquello que necesitamos en la máxima velocidad posible.

Estas 3 formas de desatascar los desagües te ayudarán a que vuelvan a drenar

Los expertos en desatascar desagües son los que nos ayudarán a conseguir que los desagües vuelvan a drenar de la mejor forma posible, a la máxima velocidad posible y con ganas de descubrir aquello que realmente necesitamos para hacer realidad un cambio de tendencia importante.

Los expertos de Alvarofontaneros nos explican en su blog las formas de desatascar desagües en casa. Extremando las precauciones y siempre que veamos que no funciona, es importante consultar con un experto, puede ser un problema más grave del que parece:

El primero de los remedios para desatascar tuberías trata de un vertido de bicarbonato, agua y vinagre. Lo primero que debemos aclarar aquí es que este remedio para desatascar tuberías no consiste en una mezcla de los 3 ingredientes, sino en seguir una serie de pasos con ellos por separado. Recuerda: no debes mezclarlos. En primer lugar, prepara las cantidades necesarias de cada elemento: 200 g de bicarbonato, 100 ml de vinagre y 800 ml de agua en ebullición. A continuación, tendrás que realizar los siguientes pasos para preparar este remedio para desatascar tuberías:

Vierte 100 g de bicarbonato junto con 400 ml de agua sobre el desagüe o tubería atascada.

Espera 4 minutos.

Vierte el bicarbonato restante y a continuación el vinagre y tapa rápida y completamente el desagüe con el tapón.

Cuando dejes de oír la reacción que se generará por la mezcla de estos ingredientes, puedes quitar el tapón y añadir el agua que falta.

Este remedio o truco para desatascar tuberías implica la limpieza y desincrustación de los desechos que estén adheridos a la tubería y, a continuación, disuelve las sustancias que han provocado el atasco. Sin embargo, es probable que tengas que realizar el proceso varias veces, pero te aseguramos que este remedio para desatascar tuberías es muy efectivo.

El truco del alambre. Para el segundo de nuestros remedios para desatascar tuberías solo se necesita un alambre. Es muy probable que tengas un alambre en casa o que puedas conseguirlo de manera sencilla, por ejemplo, estirando una percha. ¡Recuerda moldearlo para que tenga forma de gancho al final! Los alambres pueden usarse como remedio para desatascar tuberías, sobre todo cuando éste está en un momento inicial, porque si tu atasco ha pasado a mayores dimensiones, es probable que el alambre no sea suficiente para desatascarlo. En cualquier caso, es un buen remedio para utilizar con atascos incipientes, en los que podemos introducir con cuidado el alambre por la tubería hasta dar con el atasco. Gracias al gancho del final, al girar el alambre este atrapará los desechos, que debes llevar a la superficie, arrastrándolos sin dejar de girar el alambre. Conforme vayas extrayendo la suciedad, la tubería se irá desatascando.

Agua salada hervida. Otro de los remedios para desatascar tuberías que podemos utilizar cuando empezamos a percibir que un desagüe no frena correctamente es el de hervir agua con sal. En este caso, debes verter el agua por la tubería en cuestión cuando esté hirviendo, poco a poco y con cuidado de no quemarte.

Este remedio tan sencillo funciona gracias a la capacidad del agua con sal caliente de disolver las grasas acumuladas, ayudando a desatascar la tubería.