Por qué la gente tira cubitos de hielo por el inodoro y luego tira de la cadena: cuándo hacerlo y para qué sirve

La práctica más común y que más se ha viralizado por redes sociales ha sido la de utilizar cubitos de hielo para echarlos por el inodoro. Esto cobra sentido debido a la gran cantidad de personas que lo emplean como parte de la limpieza rutinaria de su baño. Este método casero destaca por su bajo coste y facilidad de aplicación. El movimiento del agua provoca que el hielo recorra distintas zonas, generando un efecto de arrastre que ayude a desprender los restos de suciedad.

¿Para qué sirve?

Los expertos recomiendan este truco, ya que aseguran que el roce de los cubitos contribuye a eliminar residuos acumulados en áreas de difícil acceso. Además, el agua fría puede ayudar a arrastrar restos que permanecen adheridos tras el uso diario. Algunas personas añaden antes de utilizarlos unas gotas de aceite esencial o zumo de limón sobre los cubitos antes de usarlos para dejar un aroma agradable en el baño.

¿Cuándo se utiliza?

Este truco casero puede emplearse de forma ocasional como complemento de la limpieza habitual, sobre todo cuando se busca refrescar el inodoro entre limpiezas más profundas. Sin embargo, no sustituye el uso de productos desinfectantes ni el cepillado regular de la taza. Los expertos afirman que la higiene del baño requiere una desinfección periódica para eliminar bacterias, manchas de cal y otros residuos que el hielo por sí solo no puede retirar.

Popularidad

La popularidad de este truco demuestra un aumento de interés por las soluciones domésticas que requieran de sencillez y que sean económicas. Aunque sus resultados pueden variar según el estado del inodoro, muchas personas lo consideran una forma rápida de complementar la limpieza y mantener el baño en mejores condiciones sin apenas esfuerzo.