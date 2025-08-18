Esta es la razón por la que el gol de Julián Álvarez contra el Espanyol debió ser anulado

El gol de Julián Álvarez a favor del Atlético de Madrid el pasado domingo contra el Espanyol durante la primera mitad del partido tuvo que ser anulado. El disparo de falta directa se coló directamente en la escuadra y ni el árbitro principal ni el VAR se dieron cuenta de la infracción. El gol tuvo que ser anulado porque dos jugadores rojiblancos estaban a menos de un metro de la barrera.

El arbitraje inglés ha vuelto a retratar al español. Horas antes del encuentro en Cornellá entre el Espanyol y el Atlético de Madrid, se disputaba en Londres un duelo de Premier League entre el Chelsea y el Crystal Palace. En el minuto 13 de encuentro, Eze marcó un golazo de falta impresionante. Subió al marcador durante unos instantes hasta que el VAR llamó al colegiado Darren England.

Los jugadores del Crystal Palace no entendían la decisión, pero el colegiado la anunció por megafonía tras consultar previamente el VAR: «Tras la revisión, el número seis visitante está a menos de un metro de la barrera en el momento del disparo. Por lo tanto, es tiro libre indirecto y gol anulado». Fue Guehi el jugador que se colocó demasiado cerca de la barrera del Chelsea. Las reglas se cumplieron y el gol fue anulado.

#CHECRY – 13’ VAR OVERTURN After VAR review, the referee overturned the original decision of goal to Crystal Palace. Referee announcement: “After review, away number six is less than one metre away from the wall as the shot is taken. Therefore, it’s an indirect free kick and a… — Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) August 17, 2025

El artículo 13 de la FA lo explica claramente: «Cuando tres o más jugadores del equipo defensor forman una ‘barrera’, todos los jugadores del equipo atacante deben permanecer al menos a un metro de la ‘barrera’ hasta que el balón esté en juego». La IFAB también recoge este mismo artículo, por lo que en los partidos de la Liga española también debe cumplirse.

Esa es la razón por la que el gol de Julián Álvarez, horas después de ese tanto anulado al Crystal Palace en Inglaterra, no debió subir al marcador. En este caso, dos jugadores rojiblancos, Cardoso y Almada, se situaron a menos de un metro de la barrera del Espanyol. El gol tuvo que ser anulado mediante la actuación del VAR. Pero nuevamente, el arbitraje español falló. Ya es el segundo gran fallo en la primera jornada de la Liga tras el ocurrido con el gol de Ferran Torres en Mallorca a favor del Barcelona.

En El Chiringuito también explicaron por qué el gol de Julián tuvo que ser anulado: «Es a todos un gol ilegal. Es una normativa que se impone hace dos años por parte de la IFAB. Ningún jugador del equipo atacante puede estar a menos de un metro de una barrera. Había dos. Almada y Cardoso. Uno de ellos estaba incrustado dentro de la barrera».