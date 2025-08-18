El peor debut del Atlético de Madrid en 16 años: Simeone nunca había empezado la Liga con derrota

El Atlético de Madrid perdió el pasado domingo en su debut liguero por primera vez desde que Simeone es entrenador rojiblanco. El cuadro colchonero cosechó su peor inicio de Liga de los últimos 16 años. Su última derrota en una primera jornada liguera fue en 2009 contra el Málaga con Abel de técnico.

La era Simeone cosechó su primera derrota en Liga el pasado fin de semana. Un Atlético de Madrid irreconocible se deshizo en la segunda mitad en Cornellá después de ir ganando 0-1 gracias a un golazo de Julián Álvarez de falta directa. El Espanyol logró remontar con dos goles en dos grandes centros al área y le arrebató los tres puntos al cuadro madrileño.

16 años después, el Atlético de Madrid ha empezado la Liga con derrota. No ocurría desde el año 2009. Aquella temporada, el cuadro rojiblanco cayó derrotado de manera estrepitosa en Málaga por 3-0. No estaba Simeone todavía en el banquillo. El entrenador era Abel.

Con Simeone como entrenador del Atlético de Madrid, el equipo colchonero nunca había perdido en una primera jornada de Liga. Lo hizo por primera vez contra el Espanyol en un partido que parecía tener controlado al descanso. Pero se le escapó al entrenador argentino.

Fue con remontada incluida del Espanyol. De hecho, la última vez que el Atlético de Madrid perdió una primera jornada de Liga con ventaja en el marcador fue hace 18 años. En 2007, el Atleti perdió en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid después de adelantarse en el marcador con un tanto de Agüero. Los blancos remontaron aquel derbi con dos goles Raúl y Sneijder.

El Espanyol agarró tres puntos de prestigio e ilusión al remontar en el RCDE Stadium contra el Atlético de Madrid, que se adelantó con un gol de Julián Álvarez en el minuto 37, pero que pagó caro no matar el choque cuando tenía el control del encuentro.

No matar el partido le costó la derrota a los rojiblancos. Los de Simeone, con mucho más control del balón y desparpajo arriba, se estrellaron contra una diana de Miguel Rubio en el 73 y con la sentencia de Pere Milla en el 84 que levantó a los periquitos en el estreno liguero.