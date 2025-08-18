Incendios en España, en directo: última hora, estado de los fuegos activos y todos los cortes de carretera hoy en tiempo real

La ola de incendios que está arrasando España ha dejado miles de afectados y varios fallecidos. En menos de una semana, más de 150.000 hectáreas han sido calcinadas por el fuego. Actualmente, el país se enfrenta cerca de 40 focos activos, siendo las comunidades más afectadas Galicia, Castilla y León y Extremadura.

El Rey ha visitado este domingo el Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) para conocer la situación de los incendios forestales que afectan a varias comunidades autónomas de España. Durante la visita, el monarca ha agradecido a los militares su esfuerzo frente a la «tremenda voracidad» de las llamas y ha hecho un llamamiento a la prudencia de la ciudadanía, recordando la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades y evitar riesgos innecesarios. «Os quiero transmitir mi reconocimiento», afirmado el monarca en el Centro de Mando de Torrejón de Ardoz.

Por su parte, Pedro Sánchez se ha desplazado este domingo a las zonas más afectadas por los incendios de Orense y León. Durante su visita, el presidente del Gobierno se ha reunido con los responsables de los dispositivos de emergencias y coordinación.

Sigue en directo en OKDIARIO la última hora de los incendios activos, todos los cortes en las carreteras del país, situación de la línea ferroviaria, el estado de los evacuados, los heridos y el balance de víctimas.