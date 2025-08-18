Incendios en España, en directo: última hora, estado de los fuegos activos y todos los cortes de carretera hoy en tiempo real

Sigue en directo la última hora de los incendios en España

María Ruiz
  • Portadista. Especialista en 'breaking news' y noticias de nacional, sociedad e internacional.

La ola de incendios que está arrasando España ha dejado miles de afectados y varios fallecidos. En menos de una semana, más de 150.000 hectáreas han sido calcinadas por el fuego. Actualmente, el país se enfrenta cerca de 40 focos activos, siendo las comunidades más afectadas Galicia, Castilla y León y Extremadura.

El Rey ha visitado este domingo el Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) para conocer la situación de los incendios forestales que afectan a varias comunidades autónomas de España. Durante la visita, el monarca ha agradecido a los militares su esfuerzo frente a la «tremenda voracidad» de las llamas y ha hecho un llamamiento a la prudencia de la ciudadanía, recordando la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades y evitar riesgos innecesarios. «Os quiero transmitir mi reconocimiento», afirmado el monarca en el Centro de Mando de Torrejón de Ardoz.

Por su parte, Pedro Sánchez se ha desplazado este domingo a las zonas más afectadas por los incendios de Orense y León. Durante su visita, el presidente del Gobierno se ha reunido con los responsables de los dispositivos de emergencias y coordinación.

Sigue en directo en OKDIARIO la última hora de los incendios activos, todos los cortes en las carreteras del país, situación de la línea ferroviaria, el estado de los evacuados, los heridos y el balance de víctimas.

07:39

Medio centenar de incendios

Buenos días, iniciamos la información en directo de la actualidad del casi medio centenar de incendios que está calcinando España.

 07:36

Quinto día consecutivo sin AVE entre Madrid y Galicia y 16 carreteras cortadas

Este lunes seguirá sin servicio la línea de AVE entre Galicia y Madrid por los incendios que están calcinando Galicia entre mes de agosto, según informa Renfe. Asimismo, esta mañana de lunes hay 16 carreteras cortadas en España por los 40 incendios en España.

 07:32

¿Dónde ver los incendios en tiempo real?

Los incendios que afectan España estos días se pueden seguir a través de  Google Maps, que ofrece información precisa y actualizada.

 07:30

Incendio en Hervás

El Ejército del Aire y sus pilotos del 43 Grupo siguen  trabajando para sofocar las llamas en el incendio de Hervás (Extremadura).

