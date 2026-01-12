El presidente de la asociación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, ha asegurado que no «hubieran visto mal» una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026 que hubiera estado entre el 1,5% o el 2% -en línea con la propuesta de la CEOE de subir un 1,5% el SMI en 2026-, pero que la postura del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz es bastante «distante», un 3,1%.

Amor ha asegurado que el problema con el salario mínimo es que «no hay claridad» en lo que ofrece el Gobierno en la mesa, ya que «se dice, se lleva y se cuenta» en la mesa una reforma en la Ley de desindexación, pero «luego llega la vicepresidenta y ministra de Hacienda (María Jesús Montero) y dice que de eso nada».

«Incluso desde el propio Ministerio ha habido trilerismo estadístico en el informe de los expertos y algún ministerio así lo ha señalado hoy, no es que lo digamos nosotros», ha expuesto sobre la negociación del salario mínimo.

Amor ha cargado contra el Ministerio de Trabajo y ha asegurado que la legislación que el departamento liderado por Yolanda Díaz está desarrollando está logrando que el «grande se coma al pequeño».

«Su legislación está llevando a que cada día haya menos autónomos empleadores, menos pequeñas empresas, y sin embargo esté creciendo el empleo en las empresas grandes que tienen más capacidad de adaptación», ha expuesto Amor en una rueda de prensa esté lunes para presentar los datos del Barómetro Cierre 2025. Perspectivas 2026 al ser preguntado por el nuevo registro horario que Trabajo está desarrollando.

El Ministerio de Trabajo quiere aprobar un Real Decreto para endurecer el registro de jornada, con el objetivo de permitir el control eficaz del tiempo de trabajo, garantizar los tiempos máximos y los descansos mínimos y evitar las horas extra ilegales.

Sobre la cuestión, el presidente de los autónomos ha afirmado que un registro de jornada nuevo, digital, a muchos autónomos «los va a hundir». «Para la empresa, en general, va a ser una nueva carga, pero al autónomo lo hunde», ha advertido.

En este sentido, ha apuntado que para el 92% de los autónomos cada día hay «más cargas, más trabajo», por lo que hablar de un nuevo sistema cuando gran parte de los autónomos se está adaptando a tener un registro de jornada, es «volver a poner el pie en el cuello» a los autónomos.

Por otro lado, respecto a las negociaciones que las organizaciones representantes de los trabajadores autónomos mantiene con el Ministerio de Seguridad Social sobre diversas cuestiones que afectan al colectivo, como el RETA o su protección social, Amor ha afirmado que desde la última reunión del 20 de octubre no tienen noticias.

«Estamos a 12 de enero. Por tanto, ni ha habido negociación después del 20 de octubre, ni ha habido una llamada, ni ha habido absolutamente nada», ha recalcado.

Amor ha afirmado que desde el colectivo se mantienen «firmes e inflexibles» en su defensa: solucionar los problemas de regularización de las cuotas de 2023, con las de 2024 a las puertas; la mejora del cese de actividad y la cotización de autónomos familiares y societarios.

«No sabemos nada del subsidio de mayores de 52 años. No sabemos nada de la prestación por lactancia para las autónomas», ha criticado Amor, que ha exigido a Seguridad Social poner «soluciones» encima de la mesa y mejorar la protección social del colectivo de trabajadores por cuenta propia.

«Lo único que hemos visto en las reuniones mantenidas es que quieren dar un sablazo a los autónomos, no solucionar los problemas», ha añadido.