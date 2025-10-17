La alineación del Barcelona de este sábado para medirse al Girona en el Olímpico de Montjuic con motivo de la novena jornada de Liga a partir de las 16:15 horas tendrá rotaciones obligadas por las siete bajas por lesión que tiene el cuadro azulgrana. Hansi Flick tendrá que hacer malabares para formar su once, sobre todo en ataque y en su centro del campo.

Las siete bajas por lesión que tiene el Barcelona para medirse al Girona este sábado condicionan la alineación de Hansi Flick para este partido. Ter Stegen, Joan García, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres, Lewandowski y Raphinha no estarán para este duelo de derbi catalán. Siete jugadores importantes para el técnico culé, la mayoría de ataque y en el centro del campo.

Por lo tanto, la alineación del Barcelona comienza en la portería con la titularidad de Szczesny. El portero polaco está aprovechando su oportunidad en la portería culé tras las bajas de Ter Stegen y Joan García.

Una alineación del Barcelona que sigue en defensa. Koundé, que ha estado con Francia en este parón, jugará en el lateral derecho. En el costado izquierdo jugará Gerard Martín. Y el centro de la defensa podría estar formado por Eric García y Pau Cubarsí.

En el centro del campo, Hansi Flick tiene más dudas. La alineación del Barcelona contra el Girona podría aparecer sin Pedri en el medio. El mediocentro español necesita descanso y el entrenador alemán ya lo dejó caer en la rueda de prensa previa. En ese caso sería titular Marc Casadó junto a De Jong y por delante en el enganche Bardghji.

Y en la delantera del Barcelona también habrá novedades importantes en la alineación de Hansi Flick. No estarán Lewandowski, Ferran Torres y Raphinha. Por lo tanto, será una alineación con sorpresas. Se espera que Lamine Yamal comience en el banquillo, por lo tanto, el ataque del Barça podría estar formado por Dro en una banda, Balde como extremo izquierdo en la otra y Marcus Rashford en la punta de ataque.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse al Girona en la novena jornada de la Liga: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Eric García, Gerard Martín; Casadó, De Jong, Bardghji, Balde, Dro y Rashford.