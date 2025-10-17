Lamine Yamal recibe críticas tras su polémica decisión: dejará de firmar autógrafos

Lamine Yamal ha tomado una decisión que no ha gustado a muchos aficionados al fútbol. La estrella del FC Barcelona ha dejado de firmar autógrafos o camisetas a los numerosos fans que acuden a la Ciudad Deportiva Joan Gamper o a otros lugares en busca de este detalle por parte del jugador. El motivo es que ha recibido una oferta de parte de una web especializada que comercializa diferentes prendas y objetos firmados por estrellas del deporte.

Por tanto, un mayor número de firmas disponibles de Lamine Yamal disminuiría el valor de estos productos. La agencia que gestiona la publicidad del extremo español se encuentra en negociaciones con esta empresa. La decisión de dejar de firmar autógrafos anticipa que el acuerdo es cercano, pero aún no se ha confirmado. Esta fórmula, que aún no se ha explotado del todo en Europa, lleva muchos años aplicándose en Estados Unidos. Estrellas como LeBron James o Kevin Durant tienen acuerdos de este tipo, especialmente en el mercado del coleccionismo de cartas.

Como ejemplo de la fiebre que desatan estas firmas exclusivas entre los amantes del coleccionismo aparece otra de las grandes caras de la NBA. Giannis Antetokounmpo aseguró el pasado año que estaría dispuesto a pagar un millón de dólares por una carta especial de la compañía Topps Now firmada por LeBron James, Stephen Curry y Kevin Duran; por la cuál se habían pujado 550.00 dólares hasta ese momento.

Según ha adelantado Mundo Deportivo, desde el FC Barcelona ponen de ejemplo a LeBron James para justificar la decisión tomada por Lamine Yamal y su equipo de trabajo. Un acuerdo que potenciaría aún más la marca comercial de la estrella del Barça y la selección española. A sus 18 años, el de Rocafonda es y ha sido la imagen de empresas muy reconocidas y de diferentes sectores como Powerade, Beats, Oppo, Konami y Nesquik. Además, es la gran apuesta de presente y futuro de Adidas, que ya empieza a perfilar a Lamine Yamal como su nueva imagen ante la retirada de Leo Messi en los próximos años.

Lamine Yamal, de nuevo en el foco

El ’10’ del Barcelona ha sido noticia en las últimas horas por lo extradeportivo. Se espera que Lamine Yamal vuelva a jugar ante el Girona, después de perderse el encuentro ante el Sevilla y no acudir con España en el parón de selecciones. Sin embargo, los focos los ha acaparado su relación con Flick. De acuerdo con una información adelantada por El Nacional.cat y confirmada horas después por El Larguero de la Cadena SER, Deco, director deportivo culé, tuvo que mediar para que el técnico alemán no dejara en el banquillo a Lamine ante el PSG como castigo por acudir tarde a una charla técnica previa al partido.