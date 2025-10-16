Iñigo Martínez: «Lamine Yamal no es consciente de la mochila que está cargando»

Iñigo Martínez habló sobre el fenómeno Lamine Yamal, con el que mantenía una muy buena relación en el Barcelona. El extremo azulgrana se ha convertido en poco tiempo en uno de los grandes futbolistas del momento, y la estrella del conjunto de Hansi Flick. El central asegura que Lamine «no es consciente de la mochila que está cargando».

«Con Lamine tenía una relación especial, que fue mutua desde el primer momento. Y es verdad que él me veía como un referente, como un padre dentro del vestuario. Llegó muy joven y este tipo de vestuarios suelen ser siempre complicados. Yo no estaría preparado para rendir como lo hace con la edad que tiene», comenzó explicando.

A sus 18 años, Lamine Yamal se ha convertido en la principal referencia ofensiva del Barça y de la selección española e Iñigo cree que «no es consciente de la mochila que está cargando, porque con 18 años es un futbolista que tiene que tirar del equipo. Ojalá siga así, porque el día que sea consciente le pesará. Lo bueno que tiene Lamine Yamal es que es un niño que está centrado y rinde a un nivel que yo no he visto nunca con tanta juventud. Y la diferencia de cuando está o no en el terreno de juego se nota. Tiene la cabeza bien centrada y a gente en su entorno que le tiene controlado. Pero es joven y cometerá sus errores de los que hablará todo el mundo».

Tal y como contó Iñigo Martínez en El Partidazo de Cope, el Barça sufre mucho cuando el extremo no está sobre el terreno de juego, ya sea por lesión, sanción o por descanso. Sobre su etapa en el Barcelona, el ahora jugador del Al-Nassr no cree que le estén echando de menos. Preguntado por su salida, Iñigo afirmó que no se atrevió a contarle a Flick que se marchaba: «No creo que me echen de menos. Ni me atreví a decirle a Flick que me iba. Para él, yo era una pieza clave y cuando me voy se le rompe un poco el puzzle».

Por último, en su entrevista, el central también habló del buen recibimiento que le brindó la estrella del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo: «Su recibimiento me sorprendió. Muchas veces las apariencias engañan. Es un tipo cercano, competitivo y vive al máximo el fútbol».