Lamine Yamal llegará seguro al Clásico en el Bernabéu contra el Real Madrid

Lamine Yamal jugará seguro el Clásico de Liga contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu el próximo domingo 26 de octubre a partir de las 16:15. OKDIARIO puede confirmar que el jugador azulgrana estará al 100% en el mejor partido que puede ofrecer el fútbol español en estos momentos entre los dos grandes colosos del campeonato liguero.

La estrella azulgrana no se quiere perder el Clásico de Liga contra el Real Madrid. Uno de los grandes partidos del año. Y no se lo va a perder. Lamine Yamal estará seguro el próximo 26 de octubre en el Santiago Bernabéu para medirse a los blancos. A sus 18 años comienza a ser un experto en este tipo de partidos y ya sabe lo que es marcar en el coliseo madridista.

Lamine Yamal, que ya entrena con el grupo en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, casi seguro tendrá minutos este sábado en la novena jornada de Liga contra el Girona. La joven perla ya está recuperado de su lesión en el pubis y quiere coger rodaje para llegar al 100% al Clásico, al que llegará seguro como puede confirmar este periódico.

La estrella blaugrana recayó de su lesión en el pubis en el partido de Champions contra el PSG justo antes del parón de selecciones. No jugó Lamine Yamal el partido de Liga contra el Sevilla, donde los de Flick salieron goleados, y tampoco acudió a la concentración de la selección española.

Ha tenido tiempo de sobra estas dos semanas Lamine Yamal para recuperarse de una lesión en el pubis que es lenta y en la que hay que seguir un tratamiento conservador para no recaer. Pero la estrella ya está lista y sus primeros minutos de regreso podrían producirse contra el Girona este mismo sábado en Montjuic. Luego sería titular contra Olympiacos en Champions para terminar saliendo de inicio ya al 100% contra el Real Madrid en el Clásico.