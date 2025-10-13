Informan desde Francia que el PSG quiere a Lamine Yamal: «Lo necesitamos cueste lo que cueste»

Bombazo el que sale desde Francia afirmando que el París Saint-Germain quiere a Lamine Yamal en un futuro «cueste lo que cueste». El club francés no es que esté interesado en la estrella del Barcelona, es que lo «necesita». La perla de La Masía tiene aún 18 años y mucha carrera deportiva por delante, por lo que el equipo parisino puede tener paciencia a la hora de intentar acometer esta operación. El poder y el dinero para hacerla lo tiene.

«Lo queremos cueste lo que cueste. Lo queremos pase lo que pase. Lo necesitamos con nosotros algún día», es la frase que señalan los dueños del PSG desde Doha. Esa es la información que sale desde Francia sobre el interés del club parisino en Lamine Yamal.

Una información que ha desvelado el periodista francés Romain Molina en las últimas horas. Un deseo muy grande el del PSG por hacerse con Lamine Yamal en el futuro. Y es que el español de 18 años despierta el interés de todo el planeta fútbol. Ya ha ganado dos Trofeos Kopa consecutivos y a su edad fue segundo en el mes de septiembre en la carrera por el actual Balón de Oro que terminó ganando Dembélé.

Este periodista francés también ha revelado en su información algunos de los privilegios que la familia de Lamine Yamal ha solicitado al Barcelona durante los últimos meses. Al parecer, el club azulgrana ha accedido en todos ellos. Ya que parece que la sartén por el mango la tiene en este caso el joven jugador. Entre estos privilegios está el uso de jets privados, oportunidades especiales para tomar fotografías y favores también especiales. La entidad culé no quiere en ningún momento hacer enfadar a la familia de Yamal.

El jugador azulgrana, ahora recuperándose de su lesión, acapara la mayoría de los focos del fútbol actual. Dentro y fuera de los terrenos de juego. Por ello, el interés de los grandes clubes por él es una realidad. Lamine Yamal sigue peleando por ser el mejor del mundo mientras su vida extradeportiva a veces abre más portadas que su rendimiento futbolístico.